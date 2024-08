''Per il padre di mia figlia sono una madre degenere...'': Licia Colò parla della 19enne Laila e della sua vita da 'travel blogger'

La conduttrice 62enne sull’ex Alessandro Antonino aggiunge: “Mi tratta come l’ultima ruota del carro"

Il 50enne è il regista del suo programma su La7, Eden - Un pianeta da salvare

Licia Colò si racconta, tra pubblico e privato. Al Corriere della Sera la 62enne parla della sua gioia più grande, Laila, 19 anni, e della vita da travel blogger scelta dalla ragazza. “Per il padre di mia figlia sono una madre degenere…”, confessa. L’ha avuta da Alessandro Antonino, 51 anni il prossimo 3 settembre. Tra lei e il regista, autore e conduttore è finita nel 2019, dopo 15 anni.

E’ orgogliosa di Liala. “E’ una ragazza molto indipendente, gliel’avrò pure trasmessa qualcosa! In pieno Covid, quando i ragazzi erano stravaccati nella loro stanza, ho detto al mio ex marito che dovevamo coinvolgerla. Le abbiamo fatto fare corsi da operatrice video, per imparare le lingue. Le abbiamo fatto fare la schiava, perché doveva imparare tutto. Poi, non ancora maggiorenne, ci ha detto che voleva viaggiare da sola. Io ero entusiasta, il padre me ne ha dette di tutti i colori”, racconta la Colò.

Poi su Antonino aggiunge: “Per lui sono una madre degenere... Ha cominciato un percorso da travel blogger: ama viaggiare ‘in solo’, pare si dica così per chi parte in solitaria. E lavora nella moda”.

Su Alessandro Licia confida: “L’amore più bello e importante della mia vita, e non solo perché mi ha dato Liala. Non ho amato nessuno come lui e ne ho la prova: volevamo un figlio e i medici, per errore, mi dissero che avevo una brutta malattia e che non avrei potuto averne. In quel momento il mio pensiero disperato non era per la presunta malattia, ma perché non potevamo avere un figlio. L’ho amato proprio tanto... Detto questo, è durato poco”.

Licia con l'amatissima figlia

I due hanno annunciato il divorzio nel 2023, dopo 19 anni. Lei precisa però: “Detesto l’ipocrisia ed essere dipinti come la famigliola felice mi disturbava. Tra di noi è finita del tutto dopo 15 anni, però era finita già prima. Sono io quella che ha cercato di aggiustare il tiro”. Ha deciso lei: “Per Alessandro noi siamo ancora una coppia perfetta. Capisce che partendo da punti di vista così diversi, non si può arrivare da nessuna parte”. Lavorano insieme a Eden - Un Pianeta da salvare, su La7. “Sì, ma è difficile: in una coppia mancano i filtri, ma tra colleghi ci vogliono. Lui davanti agli altri mi tratta come l’ultima ruota del carro”, commenta Licia.