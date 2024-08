Il 30enne cerca nuovi allievi nella Città degli Angeli: felice con la 45enne

Prima i due erano pendolari per amore, ora hanno deciso di convivere

Sembrava volasse lì solo per un certo periodo, invece non è così. Il fidanzato di Elisabetta Canalis si è trasferito a Los Angeles dall'ex velina! Georgian Cimpeanu ora fa il PT in California. Nelle sue storie si fa vedere mentre allena la 45enne. “Available for kickboxing/boxing and functional private training BH/West LA. DM for info”, scrive il 30enne. Cerca nuovi allievi negli States.

Lo sportivo si propone come personal trainer anche per corsi online. Mostra anche i risultati ottenuti da chi si è rivolto a lui con gli allenamenti in ‘DAD’. Ne è molto orgoglioso. Probabilmente se non avesse chiesto e ottenuto un visto per vivere negli USA non potrebbe neppure lavorare e svolgere quindi la sua attività a Los Angeles. Questa sarebbe la dimostrazione che il suo potrebbe essere un vero e proprio trasferimento.

Il 30enne cerca nuovi allievi nella Città degli Angeli: felice con la 45enne

I due stanno insieme da poco più di un anno

Georgian ed Elisabetta stanno insieme da poco più di un anno. Lei, dopo il divorzio da Brian Perri, da cui ha avuto la figlia Skyler Eva, 9 anni il prossimo 9 settembre, ha ritrovato il batticuore grazie a lui, nonostante i 15 anni di differenza d’età.

Georgian ha un ottimo rapporto anche con la figlia di Eli, Skyler Eva

A tal proposito Georgian, intervistato da Diva e Donna, ha detto: “Dipende tutto dai caratteri, se ti prendi la differenza di età si assottiglia. Elisabetta sembra che abbia 30 anni, come me”. In una storia Cimpeanu è a casa della Canalis: è molto probabile che convivano. Appassionatissimi degli sport da combattimento, sono anime gemelle.