La 36enne compagna di Totti a Sabaudia insieme alla piccola di 8 anni, figlia terzogenita di Ilary Blasi

Le due sembrano andare molto d’accordo, Noemi la prende per mano in acqua e…

Con i bambini ci sa fare, del resto anche lei è madre di due ragazzini,Sofia, 13 anni, e Tommaso, 11, avuti dall’ex marito Mario Caucci. Sarà per questo che Isabel Totti l’ha accolta nella sua vita con grande affetto. La terzogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti gioca e si diverte da matti in vacanza con la 'matrigna' Noemi Bocchi. Le immagini le pubblica il settimanale Gente in edicola.

Isabel Totti gioca e si diverte da matti in vacanza con la 'matrigna' Noemi Bocchi: le immagini su 'Gente'

La 36enne, compagna dell’ex capitano della Roma, e Isabel, 8 anni, sono state fotografate insieme a Sabaudia. Con loro pure lo sportivo 47enne, che le segue perennemente con lo sguardo. Noemi, due pezzi nero, corpo tonico e procace, ha grande familiarità con la bimba, che la prende per mano quando entra in acqua. L’affiatamento è massimo.

Noemi e il 47enne sono fieri della loro famiglia allargata

La Bocchi prende Isabel in braccio e le fa fare divertenti tuffi, gioca. Le due ridono di gusto. Il rapporto che hanno costruito nel tempo pare solido. In molti sussurravano di un bebè in arrivo per la romana, frutto dell’amore con Francesco. Questa ipotesi, però, pare smentita dagli scatti del settimanale: il ventre di Noemi è tonico e teso. Nessuna gravidanza al momento. Solo una grande famiglia allargata, in cui, però, non c’è traccia di Ilary. Anche se, forse, nonostante il processo per il divorzio alle porte, le cose potrebbero appianarsi. La conduttrice e l’ex marito sono tornati a seguirsi sui social: buon segno?