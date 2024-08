La figlia di adottiva di Simona Ventura, Caterina, in copertina con mamma e nonna rivela che lavoro vorrebbe fare da grande

La 18enne felice: “Sono le donne più forti e gentili che io conosca, siamo molto unite”

La conduttrice 59enne sottolinea: “Lei è un dono del Signore”

E’ la sua prima volta e lo fa da maggiorenne. La figlia di adottiva di Simona Ventura, Caterina, posa in copertina su Gente con mamma e nonna. Al settimanale la 18enne rivela che lavoro vorrebbe fare da grande: la psicologa.

Caterina ha raggiunto a Rimini la conduttrice 59enne, lì con l’intera famiglia. “Siamo tutti qui, nel nostro buen retiro, mancano solo i miei figli Niccolò, che è impegnato nel suo lavoro di personal trainer, e Giacomo, che in questo momento sta lavorando nell’hotellerie ed è molto contento”, svela Simona.

Anna la madre racconta che madre sia la Ventura con i suoi ragazzi: “Bravissima, pensa di essere severa, ma lo è molto meno di come sono stata io con lei. Anzi, forse concede loro un po’ troppo, ma non voglio intromettermi. Simona riesce a entrare in contatto profondo con tutti e tre: con i ragazzi, che ormai sono grandi, e con Caterina, che è bravissima. Anche per lei, 18 anni fa, Simona ha sfoderato tutta la sua forza”.

L’85enne aggiunge: “Caterina è nata nel 2006 da una nostra parente in difficoltà. Mio marito e io volevamo occuparcene, ma non avevamo più l’età. Lo raccontai a Simona e lei, subito, rispose: ‘Non preoccupatevi, ci penso io’. E così è stato: da quando aveva pochi mesi la bimba è entrata nelle nostre vite”.

La Ventura in merito alla ragazza poi sottolinea: “Caterina è un dono del Signore, è stato molto bello accoglierla tra noi, e vedere l’amore che unisce lei e i suoi fratelli è qualcosa di commovente. Ognuno di loro sta coltivando i propri sogni, perseguendo la propria realizzazione e la cosa mi inorgoglisce. Sono i miei gioielli, il mio cuore è diviso in tre parti”.

“Mamma e nonna sono le donne più forti e gentili che io conosca, siamo molto unite", confida Caterina. "Sono rientrata da poco dall’Inghilterra dove ho frequentato il quarto anno di liceo. Lo terminerò in Italia e poi mi piacerebbe iscrivermi all’università, vorrei diventare psicologa”, svela. E’ arrivata a Rimini a fine estate: “Prima sono stata via con le mie amiche, ora sono qui in famiglia e sto benissimo: tutti insieme, tra sole, piscina e tornei di biglie. Giovanni è imbattibile!”.