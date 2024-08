''A poco a poco sto ricominciando a vedere'': Mara Venier si prepara ai nuovi interventi agli occhi dopo lo shock estivo

Due operazioni alla retina per un’emorragia improvvisa l’hanno messa a dura prova

La paura è stata tanta, ma a Domenica In ci sarà. Due operazioni alla retina per un’emorragia improvvisa l’hanno messa a dura prova. Mara Venier si prepara ai nuovi interventi agli occhi dopo lo shock estivo, senza dimenticare gli impegni tv che l’attendono. Al settimanale Gente confida: “A poco a poco sto ricominciando a vedere”. Ma ci vorrà pazienza per il ritorno alla normalità. Il professor Andrea Cusumano, 65 anni, che si è preso cura di lei dovrà nuovamente intervenire prossimamente.

La conduttrice 73enne assapora un po’ di tranquillità a Viareggio. Accanto a lei c’è il marito 82enne Nicola Carraro. La ‘zia’ della televisione italiana avrebbe dovuto raggiungerlo a Santo Domingo, nella lussuosa villa di proprietà dei due, una volta arrivata la bella stagione. Ma il grave problema di salute glielo ha impedito. Così è stati lui ad accorrere per starle vicino.

"Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa e ora ne devo fare altri 3 sperando di riacquistare un po' la vista - aveva rivelato Mara a Dagospia nei giorni scorsi - Questa è la verità prima che si dicano cose non vere. E' stato un periodo di solitudine perché non volevo rovinare le vacanze ai miei figli. Ora sono a Viareggio con mio marito Nicola”.



La Venier è riuscita a concludere le riprese del film di Ferzan Ozpetek, Diamanti, a cui ha preso parte. Il 15 settembre dovrebbe tornare ad allietare i telespettatori. Lei non ha dubbi: “A Domenica In ci sarò”, ha fatto sapere a Oggi.