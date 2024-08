Da circa un anno è legata a Leandro Amato, con cui recita nel film “Come ogni mattina”

Vanessa Gravina sorride alla vita. A Oggi rivela chi è l'attore che le fa battere forte il cuore. L’attrice 50enne a oggi parla del legame col collega Leandro Amato. I due recitano insieme del film “Come ogni mattina”. “Un bellissimo regalo della vita dopo il divorzio”, confessa.

''Un bellissimo regalo della vita dopo il divorzio'': Vanessa Gravina rivela chi è l'attore che le fa battere forte il cuore

Nella pellicola di Claudio Rossi Massimi, presentata all’International Imago Film, Vanessa è una donna sposata che “da circa dieci anni, tutte le mattine all’alba, va da un panificatore in un vecchio forno per parlare, come se entrambi prendessero un respiro dalle gabbie delle proprie vite”, così spiega lei al settimanale. Il panificatore è l’uomo che le ha regalato un nuovo calore pure nella vita di tutti i giorni.

“C’è un bel sentimento in ballo. Sicuramente è un bellissimo regalo che la vita mi ha fatto dopo un periodo di grandi difficoltà e dolore, tra cui un divorzio dopo dieci anni di una storia molto importante”, confessa la Gravina. Non ci sono foto social insieme, ma sul palco lei, presentando il film, lo ha guardato con amore. “Lui ha girato dopo essere uscito da un intervento molto importante e delicato alle gambe. Aveva cominciato a camminare da qualche giorno con le stampelle per cui nel mio sguardo c’è sì amore, ma anche ammirazione per quello che riusciva a fare”, spiega.

Lui le ha fatto riscoprire l'amore

La contessa Adelaide della soap seguitissima Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai1, a Confidenze circa un anno fa aveva svelato: “A Formentera c'era anche la persona che da qualche tempo mi fa battere il cuore. Ho mantenuto il riserbo fino a ora, ma sì, lo confesso: sono innamoratissima. Però, di lui rivelo solo che è del mio ambiente. Non sono una che si butta nelle storie con leggerezza. Sono figlia unica, non ho figli. Perciò il mio uomo è la mia famiglia, ho bisogno di legami forti. Infatti, ho sempre avuto relazioni lunghe e mai flirt”. Questa persona è Amato: i due escono allo scoperto.