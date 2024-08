Diletta Leotta ed Elodie amiche anche nello sport: si allenano insieme al parco nel cuore di Milano tra muscoli e risate, le immagini

La conduttrice 33enne e la cantante 34enne rendono il workout all’aperto sexy

Le vacanze sono ormai alle spalle: le due, legate profondamente, si ritrovano

Non smettono un attimo di fare esercizi per tonificare i loro splendidi corpi e ritrovare la forma top, in verità mai persa. Diletta Leotta ed Elodie, legatissime, sono anche amiche nello sport. La conduttrice e la cantante si allenano insieme al parco nel cuore di Milano. Gonfiano i muscoli e si divertono, tra risate e battute, nonostante la fatica. Sul social condividono le immagini del workout che, grazie alla loro avvenenza, diventa ‘hot’.

Diletta Leotta ed Elodie amiche anche nello sport: si allenano insieme al parco nel cuore di Milano tra muscoli e risate

Le vacanze ormai sono alle spalle. La 33enne, mamma di Aria, avuta dal marito Loris Karius, appena un anno, e la 34enne, fidanzata con Andrea Iannone, si ritrovano nella città dove vivono. Decidono di fare una sessione si allenamento all’aperto l’una accanto all’altra. Sono a Porta Nuova, sotto la Torre Solaria e il Bosco Verticale.



La conduttrice 33enne e la cantante 34enne rendono il workout all’aperto sexy

Nonostante il gran caldo la siciliana e la romana sono instancabili. Per loro sotto il sole esercizi a corpo libero, pull down con un cavo, bridge a terra, intensi con elastico. Alla fine Elodie è esausta. Si appoggia a un albero ed esclama: “Non ce la faccio più!”. Diletta, invece, non molla. Il personal trainer a cui entrambe si affidano le sprona e, se decidono per uno stop, immediatamente le riprende, come se fossero due bravi soldatini.

Le vacanze sono ormai alle spalle: le due, legate profondamente, si ritrovano

La Leotta si prepara a debuttare su Mediaset come timoniera de La Talpa, reality che torna in tv. Contrariamente a quanto si era pensato in un primo momento, non lascia Dazn e rimane anche a condurre il campionato di calcio. Pure la radio è sempre presente. Elodie fa boom con la sua musica, ma non solo. Per lei anche il cinema e l’iconico calendario Pirelli 2025: è una delle protagoniste.