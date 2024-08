Melissa Satta e Carlo Beretta ancora in vacanza in barca con il figlio di lei, Maddox: le foto

La 38enne condivide una serie di scatti con fidanzato e figlio: c’è anche un bacio

Tra Baleari e Sardegna. Questa è l’estate 2024 di Melissa Satta. Lei e Carlo Beretta sono ancora in vacanza in barca. Insieme alla coppia c’è anche il figlio che l’ex velina ha avuto dal suo ex marito, Kevin Prince Boateng, il tenerissimo Maddox, 10 anni. La 38enne condivide le foto che la immortalano col fidanzato 27enne e il piccolo sul social, a commento solo una serie di emoticon, tra le quali un cuore. E’ raggiante.

Il rampollo, ex di Giulia De Lellis, con cui è finita ufficialmente a marzo scorso dopo circa quattro anni, ha ridato serenità a Melissa. La differenza che li separa all’anagrafe sempre non essere assolutamente un problema. Come, del resto, non lo era stato con Matteo Berrettini. Il tennista 28enne è stato legato alla showgirl per un anno. La rottura è diventata di dominio publico il 20 febbraio, quando il tennista ha confermato il crack durante una conferenza stampa da Monte Carlo via Zoom.

La Satta è entrata di prepotenza nella vita di Beretta. Stando ai rumor sarebbe stata accettata con grande calore nella famiglia di lui. In passato Umberta Gnutti Beretta sarebbe stata molto critica con le ragazze del figlio, Melissa però l’ha colpita tanto. Avrebbe detto, svelato da Chi: “E’ una ragazza seria e impegnata nel lavoro”. Con le precedenti partner di Carlo, invece, si sarebbe andata giù dura.

Melissa e il fidanzato si baciano sull’imbarcazione. Lui si fa scattare una foto anche con Maddox, con cui ha instaurato, pare, un ottimo rapporto.