Alena Seredova ha partorito. La showgirl ha dato alla luce la sua prima figlia femmina, frutto dell’amore con Alessandro Nasi. Il parto è avvenuto martedì a Torino. L’annuncio è stato dato dalla stessa Alena via social. La 42enne nel tardo pomeriggio del 19 maggio ha postato sul suo profilo Instagram una foto della sua mano e di quella della neonata, scattata da lei stessa subito dopo il lieto evento. Accanto all’immagine ha scritto: “A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa”. Poi un cuore.

Solo pochi giorni fa l’ex modella di origini ceche ha spiegato di aver avuto un po’ di titubanze quando è rimasta incinta verso la fine dello scorso anno. Affrontare una gravidanza dopo i 40 anni le metteva ansia: “Avevo una paura tremenda di non star bene, perché quando superi i 40 e ti appresti ad affrontare una gravidanza, ti poni un sacco di domande”, ha detto a ‘Di Lei’. “Invece oserei dire che è stata da manuale”, ha poi aggiunto Alena, già mamma di Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10, avuti dall'ex marito Gigi Buffon.

Durante una diretta Instagram ha invece spiegato di essere un po’ dispiaciuta del fatto che i suoi genitori non potranno starle vicino in questo momento, visto che fino al prossimo mese non sono consentiti ingressi in Italia dall’estero. “Fino al 3 giugno non possono venire i miei genitori, in questi due mesi e mezzo però ho accettato la situazione. Penso sia giusto che nel momento in cui ci vengono date delle regole dobbiamo accettarle, magari non ci piacciono però penso che siano fatte per il nostro bene”, ha detto.

Scritto da: la Redazione il 19/5/2020.