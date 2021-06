Alessandro Matri, appello al ladro: 'Per favore restituiscimela’

L’altra notte sono entrati in casa dei genitori di Alessandro Matri dei malviventi, o forse uno solo. Durante il furto è stato portato via un oggetto che potrebbe avere poco valore sul mercato, ma che per l’ex calciatore è invece un ricordo importante. Così il 36enne, marito dell’ex velina Federica Nargi, ha voluto fare un appello social al ladro che ha compiuto la malfatta, chiedendo di poter riavere la maglia che indossò il giorno del suo esordio in Serie A.

Nelle Instagram Stories ha scritto: “Caro ladro che oggi sei entrato in casa dei miei genitori, tra le cose che ti sei preso ce n’è una che per te ha un valore relativamente economico ma per me ha un valore affettivo, ed è la maglia del Milan del mio esordio in Serie A”.

Alessandro, che da un anno ha appeso gli scarpini al chiodo e ha intrapreso un nuovo percorso professionale come dirigente sportivo, trasferendosi a Roma, ha poi continuato: “So che scriverlo qui non risolve niente ma sia mai che ti venga recapitato questo messaggio e ti venga la magnifica idea di farmela riavere. Tanto ormai l’indirizzo lo conosci!”.

