Alessandro Tersigni è diventato papà ormai da due anni. Del suo primogenito però non si conosce pubblicamente il nome. L’attore infatti nelle interviste non ha mai risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto di rivelargli come si chiama il bambino. A ‘Grand Hotel’ ha spiegato il motivo di questa scelta. “Perché non dico il nome di mio figlio? È una forma di riservatezza. Un attore ha una parte pubblica e una privata, e vorrei che quella privata lo rimanesse il più possibile”, ha fatto sapere.

Alessandro ha però fatto in modo che il nome del figlio fosse unico. Non solo infatti non c’è oggi nessun altro al mondo ad avere lo stesso nome e cognome del bimbo, ma questo vale anche per il passato. “Però posso dire che il nome di mio figlio è stato scelto con tanta cura: Stefania e io abbiamo preso tutto l’albero genealogico della mia famiglia per vedere come si chiamavano i Tersigni. Poi, abbiamo preso il libro dei nomi e ne abbiamo scelto uno totalmente nuovo. Volevamo che quel nome, di Tersigni ci fosse solo lui. Perché per noi nostro figlio è unico”, ha aggiunto.

L’attore 40enne ha avuto il piccolo insieme alla moglie Maria Stefania Di Renzo, ex ballerina del programma ‘Amici’. I due hanno anche in programma di allargare quanto prima la famiglia, come ha rivelato in più occasioni lo stesso ex concorrente del ‘Grande Fratello’. Oggi Tersigni ha infatti trovato una certa stabilità lavorativa e il successo come interprete grazie a fiction come ‘Il Paradiso delle Signore’.

Scritto da: la Redazione il 29/10/2019.