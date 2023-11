Telefoni spaccati, parolacce pesanti davanti ai figli, graffi, morsi e sputi davanti alla colf: Alessia Fabiani fa un racconto horror sull'ex marito

L’attrice 46enne in aula dà la sua versione sulle liti con Fabrizio Cherubini

I due sono stati sposati dal 2008 al 2016: sono genitori di Kim e Keira, i gemelli nati il 3 novembre 2012

Alessia Fabiani fa un racconto horror sull'ex marito. Il Corriere della Sera e Il Messaggero riportano le dichiarazioni rese nell’aula di tribunale dall’attrice e showgirl 46enne, ben diverse da quelle dell’imprenditore Fabrizio Cherubini, a cui è stata legata dal 2008 al 2016 e da cui ha avuto Kim e Keira, i gemelli nati il 3 novembre 2012. L’ex Letterina parla di telefoni spaccati, parolacce pesanti davanti ai figli, graffi, morsi e sputi davanti alla colf.

Assistita dai suoi legali, gli avvocati Francesco Lione e Gianluca Cupini, Alessia ha depositato foto e certificati medici per dimostrare tutto quel che accadeva nel matrimonio con Cherubini, ora sotto processo per il reato di maltrattamenti nei suoi confronti. “Non sono qui per soldi. Ho una solida posizione economica e la casa familiare mi sarebbe comunque spettata”, avrebbe esordito Alessia. Poi un fiume di parole per descrivere un’unione tumultuosa e piena zeppa di liti furibonde.

“Che rapporto aveva con Cherubini?”, le avrebbe chiesto il pm. “Una storia all’inizio bellissima, ma mai stabile, con forte gelosia. Poi nel 2012 sono nati i nostri figli. Il padre non è mai stato presente nella loro vita”, avrebbe rivelato stando ai quotidiani la Fabiani. E ancora: “Disprezzava me come donna e madre, il mio lavoro. Io sono un’attrice, ho lavorato molti anni in tv quindi lui mi conosceva già come personaggio”. Cherubini le avrebbe fatto tanti dispetti: “Una volta in hotel mi fece recapitare i vestiti tagliati in un sacco della spazzatura e chiamò i paparazzi”.

Con i bimbi nati, i problemi si sarebbero fatti via, via più seri: “Fabrizio era diventato un’altra persona, giorno dopo giorno mi faceva sempre più paura. Era cieco di gelosia, mi insultava, denigrava, ‘tu devi stare con me, devi lavorare con me’. Pretendeva che io stessi sempre nel suo ristorante, mi costringeva ad andare lì. Non è mai venuto a trovarmi a teatro, non partecipava alla mia vita”.

Nel 2015 Alessia per la paura si sarebbe allontanata da casa: "Mi prendeva a calci la macchina, quando litigavamo e io volevo chiamare mia madre mi prendeva il telefono e me lo spaccava per tenermi isolata dal mondo”. “Mi ha schiaffeggiato più volte, io gli chiedevo ‘perché fai così?’, ma lui non era capace di parlare. Mi copriva di parolacce, sei una tro... lo ha fatto anche il giorno della festa della mamma davanti ai bambini”, avrebbe chiarito ancora Alessia.

Sarebbe stata minacciata “con una forchetta alla gola”. Il culmine sarebbe stato raggiunto il 6 aprile 2016: Alessia sarebbe finita al pronto soccorso. “Mi si metteva con le ginocchia sopra e non riuscivo a respirare, mi tirava i capelli e avevo tutti i bozzi sulla testa. Lo faceva spesso, ma mai con quella ferocia”. La Fabiani avrebbe mostrato al magistrato le foto dei lividi e il referto: “Mi mordeva, ho morsi sul pollice, ho ancora il segno, e sul gomito. Ecco i graffi sulla gola, gli ematomi sul cuoio capelluto, sotto l’ascella e sulla mandibola… Voleva le foto per confermargli che ero con le mie amiche. Mi sputava davanti alla colf filippina. Io chiesi aiuto a questa donna, ma una volta lei mi rispose ‘signora io faccio finta di nulla perché lui mi paga’”.

Agli atti sarebbe venuto fuori pure un atto di remissione di querela nei confronti di Cherubini, la Fabiani avrebbe negato di aver scritto lei quel documento. La prossima udienza è prevista il 5 dicembre, quando ci sarà la sentenza.