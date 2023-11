Nina Moric, in tv dopo 2 anni, ribalta tesi Corona: ''Carlos non ha problemi psicologici, quello che ha avuto è un crollo che…''

La 47enne svela che il figlio 21enne è tornato a vivere con lei

Torna in tv dopo 2 anni, sempre a Verissimo. Nina Moric appare cambiata, anche il suo volto non ha più i segni dei tanti ritocchini. Davanti alle telecamere la croata ribalta la tesi dell’ex marito Corona. “Carlos non ha problemi psicologici, quello che ha avuto è un crollo”, spiega. La 47enne poi svela che il figlio 21enne è tornato a vivere con lei, lasciando la casa di Fabrizio.

“Questa sarà l'ultima intervista, non voglio più parlare di me, ho messo tutta me stessa nella mia arte e spero di parlare solo di quella in futuro”, sottolinea la Moric. “Stavo male ma non voglio dare la colpa a nessuno, cercando scuse. L’unica colpevole sono io, me ne rendevo conto ma non riuscivo a uscirne se non con arroganza e presunzione. Ero senza casa, vivevo tra gli alberghi, poi ho trovato un posto meraviglioso dove ci sono le mie opere ed è un’aria nuova, ossigeno puro”, racconta. “Ho abbracciato la solitudine, ho dovuto attraversare la follia per ritrovarmi ma è stata la medicina più bella perché la vita è data troppe volte per scontata”, chiarisce ancora.

Nina immancabilmente parla del suo Carlos, che è parte di sé, come l’aria che respira. Così spiega. Il padre del ragazzo a Belve aveva detto di lui: “Adesso sta male. Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare, ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere”. Aveva lasciato intendere che il figlio avesse una malattia mentale e che lui, da genitore, fosse consapevole che non potesse mai essere una "persona che potrà gestire la sua vita da solo" . “Nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo, ho messo al posto giusto le persone giusto”, aveva proseguito.

La Moric stravolge tutto. "Lui si è presentato da solo, mi ha fatto una sorpresa, era venuto solo un giorno dopo il suo compleanno ad agosto, poi è sparito e il giorno dopo che suo padre ha fatto... Lui è tornato da me”, spiega. Deve essere successo tutto probabilmente dopo le parole di Corona in tv.

“Carlos non ha alcun problema psicologico. Ha avuto un crollo, crollo che tutti, no, non tutti, ma molti ragazzi della sua età hanno. Nulla di grave che non possa essere risolto, quindi tutti devono stare tutti tranquilli - afferma col sorriso stampato sul volto - Carlos non sta male, non ha nulla che non va”.

Gli viene chiesto in che rapporti Carlos ora sia con Corona. Lei svela: "In questo momento con suo padre i rapporti... Adesso sta cercando se stesso, quindi vuole stare fuori da tutti questo circo”. E su di sé aggiunge: "Io non sono nata con un manuale di madre perfetta, non sono perfetta, ma quello che mi fa male è che le persone pensino che io ho abbandonato mio figlio, ma non è così".