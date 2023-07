Alessia Macari criticata per essere andata in vacanza senza la figlia piccola, sbotta sul social: ''Va umiliata''

La 29enne non è riuscita a tacere di fronte alla pesante accusa di una follower

Una donna l’ha criticata per esserci concessa una breve vacanza solo col marito

Alessia Macari non ci sta. Stavolta ha deciso di rispondere per le rime alle critiche di una follwer social.

La 29enne, nota per essere stata ‘La Ciociara’ di ‘Avanti un Altro’, ma anche per aver vinto la prima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, si è presa una settimana di vacanza insieme al marito Oliver Kragl per trascorrere qualche giorno in Egitto, senza la figlia Nevaeh.

Alessia Macari, 29 anni, in Egitto durante una vacanza di qualche giorno col marito e senza la figlia

Il fatto che con lei in Africa non ci fosse la piccola nata a gennaio 2022 ha portato alcuni follower ad attaccare Alessia. Una donna ha scritto questo commento sotto ad alcune foto della Macari: “Che mamma… invece di stare con suo figlio… si fa le vacanze in Egitto senza figlia e si fa foto mezza nuda! Complimenti!”.

Alessia ha quindi rispedito le accuse al mittente e sottolineato che queste frasi rappresentano un vero e proprio “mommy shaming” e non possono essere accettate.

Ha scritto: “Che donna che fa ‘mommy shaming’ a un’altra donna! Come ti permetti! Mia figlia sta sempre con me! Siamo andati a Mallorca, e pure in Puglia e in Germania con nostra figlia! E ci siamo presi una settimana da soli. Mia figlia stava con la nonna… te la consiglio anche a te una settimana con il compagno che ti curerà la frustrazione che hai…”.

Alessia sotto il sole dell'Egitto, ma è stata fuori dall'Italia senza Nevaeh solo per qualche giorno

La Macari, nata a Dublino da una famiglia originaria di Frosinone, ha poi aggiunto altre parole: “Di solito non rispondo a questo tipo di commenti, ma questa volta non ce l’ho fatta”.

“Bisogna sempre pubblicare i messaggi di queste donne, anzi ‘mommy-shamers’. Che poi loro sono le prime che mollano i figli dai nonni tutti i giorni! Io sto h24 con mia figlia e spesso anche da sola, lontano dalla mia famiglia per il lavoro di mio marito”, ha proseguito.

“Se io e mio marito ci prendiamo una settimana una volta l’anno non c’è nulla di male! Nessuno si deve permettere di nominare il rapporto con la mia dolce bambina. Pubblico questo screen perché questa ‘mommy-shamer’ va umiliata”, ha concluso.