Melita Toniolo presenta ufficialmente il suo nuovo fidanzato sul social: foto

L'ex gieffina per la prima volta pubblica sui social una foto di coppia

Dopo 8 anni è finita la relazione con Andrea Viganò, padre del figlio

Melita Toniolo ha ritrovato l’amore. L’ex Diavolita sui social ha condiviso le prime immagini con il nuovo fidanzato dopo la fine della relazione con Andrea Viganò, in arte Pistillo, il comico dal quale ha avuto il figlio Daniel, 6 anni.

Melita Toniolo su Instagram rivela di aver un nuovo fidanzato

L’ex gieffina è stata legata sentimentalmente dal 2007 al 2009 all’attore Alessandro Tersigni conosciuto nella casa del Grande Fratello. Poi l’incontro con Viganò e una relazione durata 8 anni. Melita non ha chiarito i motivi della rottura e si è limitata a precisare che entrambi, come genitori di un bambino, cercano di andare d'accordo per il suo benessere. Negli ultimi tempi la 37enne ha realizzato uno dei suoi sogni, lavorare in radio. La Toniolo conduce un programma su R101 e proprio qualche mese prima aveva dichiarato: ‘’Il mio sogno è lavorare in radio, magari con qualche programma comico. Credo di aver fatto una bella palestra in questo ambito e mi pare che sia nelle mie corde. Incrocio le dita, sto facendo alcuni provini”.

L'ex gieffina mostra tutta la sua felicità

La Toniolo con l'ex compagno Andrea Viganò

Melita con il figlio Daniel, avuto dall'ex Andrea Viganò

Adesso insieme al lavoro è arrivata la fortuna anche in amore. Per il momento il nome del nuovo fidanzato è ancora top secret, ma Melita potrebbe uscire presto allo scoperto…