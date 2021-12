Alessia Macari, pancione enorme alla 38esima settimana: 'Tra poco esplodo'

Alessia Macari scopre il suo pancione enorme alla 38esima settimana di gestazione. “Tra poco esplodo”, sottolinea ironicamente nelle sue IG Stories. La 28enne, vincitrice della prima edizione del GF Vip, vive con il sorriso la gravidanza ormai agli sgoccioli. La bambina che porta in grembo potrebbe nascere da un momento all’altro.

Pancione esplosivo per Alessia, che si mette davanti allo specchio in due pezzi e scopre il fisico sensuale anche nella maternità. I follower le fanno tanti complimenti. A chi le chiede come abbia fatto a mantenersi così bella e in forma pure durante la gestazione, la Macari risponde scherzosa: “Tanta cioccolata e pizze con la Nutella”.

Molti fan vogliono sapere se farà vedere la figlia sin dal suo primo giorno di vita sul web: “Certo, inutile nasconderla per poi farla vedere dopo un mese”.

E’ euforica. L’ex Ciociara di Avanti un altro aspetta con ansia la sua principessa insieme al marito, il calciatore Oliver Kragl. “Il vero valore della vita lo capisci quando cresce dentro di te”, scrive in un post. Incinta di 9 mesi, non vede l’ora di stringere la sua piccola forte, forte.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/12/2021.