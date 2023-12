Alessia Marcuzzi single scatenata: la conduttrice a 51 anni si diverte come un'adolescente al concerto dell'amica Laura Pausini

La Pinella va a insieme agli amici Fabrizio Giacometti, Luca Tommassini, Ezia Modafferi e si scatena

A fine spettacolo corre dietro le quinte per abbracciare la cantante 49enne e scattare la foto con lei

Alessia Marcuzzi è prontissima per queste feste che stanno per arrivare. Tra i propositi per il nuovo anno, oramai alle porte, c’è quello di uscire, come confessato a una cena con pochi intimi pochi giorni fa. Una delle presenti ha condiviso il breve video con l’ammissione della presentatrice nelle sue storie. L’intenzione, forse, è quella di ‘rimettersi su piazza’ alla ricerca di un nuovo amore. Intanto la Pinella è una single scatenata. A 51 anni si diverte come un'adolescente al concerto dell'amica Laura Pausini.

Al Palazzo delle Sport a Roma va in scena la notte di Laura, Alessia è lì in prima fila. Look casual, canottiera bianca, si scatena. Con lei ci sono gli amici più cari. Alcuni li tagga nei video che condivide nelle sue IG Stories: ci sono Fabrizio Giacometti, Luca Tommassini, Ezia Modafferi, solo per citarne alcuni. La Marcuzzi ascolta le canzoni, riprende tutto con lo smartphone e canta a squarciagola.

Ha superato il mezzo secolo, ma è splendida e si gode la sua eterna giovinezza. La seconda stagione di Boomerissima è alle spalle, nel 2024, però, Alessia sarà nuovamente in tv con un nuovo programma. In Rai ha ritrovato il sorriso e la stabilità professionale, che in realtà non aveva mai perso, grazie alle sue attività imprenditoriali con il brand di accessori che ha creato, MarksandAngels, e a quello dedicato al beauty, Luce.

Canta accanto a Ezia, che abbraccia forte: è felice

Amadeus non l’ha chiamata per Sanremo, ma a lei va bene così. La Marcuzzi assapora il suo tempo libero, si sente circondata dall’amore. Al concerto è incontenibile. E’ felice quando sul palco vede la Pausini insieme al marito, Paolo Carta, che suona i suoi brani. Poi, quando tutto finisce e le luci si spengono, la conduttrice corre dietro le quinte, sempre accompagnata dal suo clan, e abbraccia Laura. Le fa i complimenti entusiasta.

Scatta il selfie del numeroso gruppo con l’artista romagnola 49enne. Alessia sorride gioiosa. E’ una serata memorabile: adora le canzoni di Laura Pausini. Sono state ore che porterà nel cuore quelle appena trascorse, dense di emozioni e con dentro un’irrefrenabile voglia di libertà.