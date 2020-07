Alessia Marcuzzi pensa di avere le gambe storte. Non solo, ma ne parla apertamente, anche sul social. La conduttrice ha voluto dedicare un post alla forma dei suoi arti inferiori. Pubblicando su Instagram una foto scattatale da dietro in cui appare con un vestito che si ferma a metà della coscia, ha scritto: “Sono molto storte, lo so. Mio marito dice che le mie gambe sono come quelle dei pupazzetti con cui giocavamo da piccoli, quelli che si componevano con delle calamite... avete presente?”.

“Solo che a me le hanno attaccate al contrario, scambiando la tibia destra con la sinistra. Ma io le scopro comunque. E cammino fiera. Un difetto può diventare la vostra particolarità e rendervi unici, ricordatelo”, ha continuato la 47enne. La bionda romana ha poi voluto sottolineare che questa riflessione e l’immagine condivisa sul social non sono un modo per attirarsi complimenti. “Non sto cercando complimenti, giuro”, ha concluso.

La Marcuzzi, che dopo l’estate dovrebbe tornare al timone di ‘Temptation Island Vip’, sta trascorrendo le vacanze in Italia. E’ stata sulla Costiera Amalfitana con la famiglia e ora si trova di nuovo a Roma. Con lei il marito 56enne Paolo Calabresi Marconi e i figli, Tommaso Inzaghi, 19 anni, e Mia Facchinetti, 8.

Scritto da: la Redazione il 30/7/2020.