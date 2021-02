Alessia Marcuzzi parla della rivalità con Ilary Blasi. Non c’è alcuna malsana competizione tra la bella 48enne e la conturbante 39enne. Le due bionde della tv si sono scambiate spesso i programmi a Mediaset. Entrambe regine di Le Iene ora si passano il testimone de L’Isola dei Famosi, da marzo nelle mani della moglie di Francesco Totti.

Alessia, che sta per tornare in coppia con Nicola Savino al timone del famoso programma di Davide Parenti su Italia 1, parla di Ilary con Tv Sorrisi e Canzoni e svela: “Ilary è rimasta a ‘Le Iene’ per tanto tempo. Io e lei ci siamo scambiate spesso i programmi, evidentemente abbiamo corde simili”.

VIDEO

La Marcuzzi nel 2006 ha dato un momentaneo addio alla popolare trasmissione, chiamata da Mediaset a condurre il Grande Fratello. E’ tornata al timone dello show nel 2018, dopo l'addio della Blasi, e proprio in merito a questo confida: “Quando sono tornata, mi fece un videomessaggio dicendo che era felice che fossi ‘tornata a casa’. E’ stata carina, era una cosa bella, l’ho apprezzata”.

Alessia ha un buonissimo rapporto con Ilary e non la considera affatto una rivale. Del resto la presentatrice si ritiene pure una ‘iena’ insolita: “Io ‘sono la iena meno cattiva del mondo’ non perché pensi di essere quella buona, ma continuo a credere nelle persone, forse un po’ troppo. Vedo sempre il bene e a volte la pago sulla mia pelle. Spesso sul lavoro devi affrontare situazioni scomode: io, invece, rimango atterrita, non sono capace di nascondere un disagio, dovrei essere più navigata. Per questo a ‘Le Iene’ mi sento protetta”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/2/2021.