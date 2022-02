Alex Basciano confessa a Delia Duran di aver fatto sesso con Sophie: il racconto 

Alex Basciano non ha problemi a svelarlo. Mentre parla nel giardino della Casa del GF Vip con Delia Duran, le confessa di aver fatto sesso con Sophie Codegoni. Nonostante i sussurri, la regia pizzica i due nel momento in cui viene svelato il privato della coppia. La modella venezuelana 33enne ascolta il 32enne ligure e rimane sconvolta, tra risatine e ammiccamenti. “Aiuto, ma come avete fatto?”, chiede.

Delia parla con Alex di Sophie, con cui l’ex tentatore ha un rapporto altalenante, con continui litigi e riappacificazioni. “Ma avete fatto tutto?”, domanda la Duran. Basciano annuisce, la mora è basita ed esclama: “Aiuto, ma come avete fatto?”. Il ragazzo, cercando di coprirsi con la coperta spiega: “Non è che fai chissà quali movimenti, non è facile. E’ difficile”.

Alessandro Basciano poi fa anche un eloquente gesto con la mano, non proprio da gentleman, e parlando a bassissima voce, aggiunge: “Lo fai giusto per disperazione”. Delia gli sottolinea ancora: “E’ difficilissimo, comunque non te la godi bene". Lui ribatte: “No, infatti non vediamo l'ora di uscire…”. Poi conclude, parlando della bionda 20enne, ex tronista di Uomini e Donne, con cui ora si è fidanzato al reality show: “La pensiamo allo stesso modo. Lei è come me. Dove ti trovi, ti trovi, non gliene frega un caz*o”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/2/2022.