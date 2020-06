Alex Belli, Delia Duran lo prende a schiaffi per la presunta amante: tutta colpa de 'Le Iene'

Alex Belli deve arrendersi alla furia di Delia Duran che in lacrime lo prende a schiaffi per la sua presunta amante. Tutta colpa dello scherzo de “Le Iene”. La modella e attrice 32enne è la vittima di “Amori in quarantena”, la burla organizzata da Sebastian Gazzarrini che metta a dura prova le unioni d’amore della tv ai tempi del Covid-19.

Dopo Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, stavolta tocca ad Alex Belli e Delia Duran. Anche alla bella mora di origine venezuelana viene fatto credere che il fidanzato abbia un’amante. In casa della coppia arriva un pacco per Alex, lei, sempre più curiosa, lo apre e trova alcuni cimeli provenienti da Cuba. I due erano stati sull’isola caraibica proprio qualche mese fa…

Il biglietto nel pacco la lascia di sasso: una donna parla della notte di fuoco che avrebbe avuto con Belli. “Chi è questa Lucia che ti ha scritto una lettera e ti dice ‘non vedo l’ora che le tue mani forti possano stringermi di nuovo? E questa volta non lasciarmi più andare!”, domanda. Il compagno all’inizio finge di non ricordare, prende il foglio e guarda quasi disinteressato, ma Delia glielo strappa dalle mani e prosegue. Turbata arriva all’affondo finale. “Quando esce la stron*a chiamami”, legge.

Delia è furiosa. “Ecco perché tu oggi mi hai mandato a fare la spesa”. E attacca: "Ma tu la senti questa c*zzo di ragazza? Dimmi la verità”. Alex belli alla fine ammette: “Ma è stata una cosa di una sera, un’avventura...”. “Quindi tu mi stai veramente confermando che hai scopa*o questa t*ia di merda?”, replica indignata la Duran.

La mora piange, Alex cerca di farla ragionare, ma non c’è verso. Mentre lei gli parla, lo vede armeggiare con il telefonino e scorge la foto di una ragazza seminuda, si arrabbia ancora di più e volano gli schiaffi.

Questa fantomatica amante gli ha mandato una foto. Le grida continuano, ma arriva il momento del confronto con la donna. I toni sono violenti e diventano assurdi quando Lucia le dice che è incinta. Delia straccia la lettera, tra insulti e pianti prova picchiare ancora Alex, poi cerca di contattare un hotel per lasciare la casa dove vivono insieme. Arriva il momento di rivelarle lo scherzo.

Anche dopo Delia Duran è provata. “Siete veramente degli stron*i, dei malefici, vaffancu*o. Ad Alex voglio dire che è un bastar*o. Ho pensato non posso credere che quando lui è uscito con gli amici a Cuba è andato a… insomma avete capito. Mi avete distrutta”, ammette, poi però abbraccia il fidanzato e lo perdona.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/6/2020.