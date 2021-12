Alex e Delia sono una coppia aperta? Soleil: 'Vorrebbero fare una cosa a tre con me’

Soleil Sorge è convinta che Alex Belli e Delia Duran vorrebbero entrambi fare “una cosa a tre” con lei. Ne ha parlato nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ con la coinquilina Jessica Selassié. Quest’ultima è sembrata molto perplessa sulla questione. Ricordando alcune parole pronunciate durante una puntata da Delia, ha affermato: “Quel ‘sei bella’ che ti ha detto lei durante la litigata, come tipo una cosa a tre, io l’ho letta che volevano fare una roba a tre, dai. Per me era così e infatti ero rimasta scioccata devo essere sincera. Ti ha detto che sono una coppia aperta?”.

Soleil è poi sembrata confermare questa interpretazione. “Una cosa a tre con me? Gli piacerebbe a tutti e due fidati. Poi in tutto ciò le cose che mi ha detto Ale riguardo loro, diciamo che non aveva senso le scenate a vicenda di gelosia. Mi ha detto che la loro coppia è… Geloso di lei? Vabbè domani ne parliamo meglio, però invece no”, ha aggiunto.

Nel frattempo però Belli ha lasciato la Casa dopo essere stato squalificato ed è andato via proprio con Delia.

Scritto da: la Redazione il 14/12/2021.