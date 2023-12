Il 59enne sbotta e ribatte al cantante 68enne, ex opinionista del programma di Canale 5

L’artista ha criticato aspramente il reality show: “Mi faceva ca*are”

Alfonso Signorini non può certo rimanere in silenzio. Sbotta in tv. A Verissimo si scaglia contro Pupo. Le parole del cantante sul GF non gli sono affatto piaciute. “Ha sputato nel piatto dove ha mangiato abbondantemente, ingrato”, sottolinea il 59enne.

Alfonso Signorini contro Pupo per le parole sul GF: ''Ha sputato nel piatto dove ha mangiato abbondantemente, ingrato''

Enzo Ghinazzi nei giorni scorsi, in una lunga intervista rilasciata a La Repubblica in cui parlava della sua carriera, sul reality show ha detto: “Ho fatto per due anni l'opinionista del Grande Fratello Vip, c'era la pandemia e avevo poco da fare: ma non ho mai visto un minuto del Grande Fratello in vita mia. C'era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca*are”. Signorini replica duramente.

Il giornalista, presentatore del GF anche quest’anno, è rimasto sconcertato dalle parole di Pupo: “E’ stata una doccia fredda, con lui ho sempre avuto un buon rapporto e sentirmi dire delle cose da lui, mi ha freddato”. "Io credo che Pupo sia libero di esprimere le proprie opinioni, il Grande Fratello può piacere o non piacere, ma la mancanza di gratitudine non mi è piaciuta - spiega ancora Alfonso - Lui ha detto che ha accettato la proposta perché eravamo durante la pandemia e non c’era altro. La pandemia non era ancora iniziata, tanto che le prime puntate le abbiamo fatte in studio da Cinecittà, poi ci siamo trasferiti a Milano io e lui, quindi non è vero quello che ha detto. Poi, se un programma ti fa così schifo non rinnovi un contratto per la seconda volta”.

Signorini poi lapidario conclude: “Caro Pupo, sputare in un piatto dove hai mangiato molto abbondantemente visto come eri pagato non è stato elegante". Il cantante sul social risponde: “Sono ancora in Russia, a Ekaterinburg. Mia moglie mi ha detto di aver visto il mio amato amico Alfonso Signorini. Alfonso, io e te ci conosciamo troppo bene. Non dubitare mai della mia lealtà e della mia onestà. Tvb”.