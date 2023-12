''Basta una camicia bianca per sembrare una santa'': vip commentano l'intervista-bomba di Belen, da Paola Ferrari a Fiorello e Lucarelli, cos'hanno detto

Le dichiarazioni dell’argentina 39enne sull’ex marito fanno scalpore

C’è chi non approva, chi invece le fa i complimenti e chi ironizza e tira la frecciatina a Stefano

L’intervista bomba di Belen Rodriguez a Domenica In non lascia sicuramente indifferenti. Il popolo del web si scatena e è certo il solo. Alcuni vip commentano le parole dell’argentina che a Mara Venier parla dei presunti tradimenti di Stefano De Martino e della depressione. Da Paola Ferrari a Fiorello, passando per Selvaggia Lucarelli, ognuno dice la sua. C’è chi non approva, chi invece le fa i complimenti e chi ironizza e tira la frecciatina al 34enne. “Basta una camicia bianca per sembrare una santa”, sottolinea sarcastica la giornalista sportiva, facendo riferimento al look della 39enne in tv, ad esempio.

Paola Ferrari è critica. La 63enne sul social attacca la showgirl che parla da Mara. “Belen e le sue confessioni protagoniste per un'ora su Rai Uno. Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una Santa”. Parla del capo che la Rodriguez indossa, facendo riferimento anche a un’altra regina della tv, Ilary Blasi. In "Unica", prodotto da Netflix, l'ex moglie di Francesco Totti porta proprio una camicia bianca… Anche la 42enne nel documentario parla della fine del suo matrimonio e delle ‘corna’.

Selvaggia parrebbe stare dalla parte del 34enne

Selvaggia, invece, pare proprio stare dalla parte di De Martino. Nelle sue storie condivide un pezzo dell’intervista del 34enne a CTCF. “La cosa più interessante del giorno, in mezzo a questa overdose di interviste, l’ha detta lui”, sottolinea. Si sente Stefano dire: “Lasciami dire una cosa Fabio. Non è una replica la mia, è solo una riflessione. Quando finiscono le relazioni in generale ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità semplicemente perché ho dei motivi. Due dei quali sono il bene che c’è stato, perché io le voglio ancora davvero molto bene, e il secondo che è il più importante, che è che Belen è la madre di mio figlio. Per me è questa la cosa fondamentale”.

Il conduttore prosegue con la ormai famosa citazione di Charlie Chaplin. La giudice di Ballando con le Stelle approva il comportamento tenuto dall’ex ballerino di Amici. Più tagliente Fiorello che a VivaRai2! prende in giro il napoletano.

Rosario a VivaRai2! tira continue frecciatine al 34enne

Rosario stamane, nel corso della sua trasmissione, tira continue frecciatine: “E’ arrivata un’ultima ora: Stefano De Martino va alle poste per pagare una multa e copula con tre donne in contemporanea”. Poi ancora: “Stefano De Martino si ferma al semaforo rosso e si accoppia con la donna affianco”. Infine, tra risate generali, commenta le parole pronunciate da Stefano, ospite di Fazio: “Beh, se è la mamma di tuo figlio allora non la dovevi tradire”.