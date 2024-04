Alfonso Signorini ha festeggiato 60 anni con un pranzo in un posto del cuore insieme ad tanti amici: ecco chi c’era

Il giornalista e conduttore ha scelto di celebrate il compleanno nella sua trattoria dell’infanzia

A Seregno, in provincia di Monza ritrova le persone a cui vuole più bene: accanto il compagno Paolo Galimberti

Alfonso Signorini per il suo compleanno speciale sceglie la trattoria legata alla sua infanzia, Al Pertegà. Il giornalista e conduttore ha festeggiato 60 anni con un pranzo in un posto del cuore insieme a tanti amici. Nel ristorante a Seregno, in provincia di Monza, ha accolto con grande calore Silvana Giacobini, Giorgio Restelli, ex direttore risorse artistiche Mediaset, ora in pensione, il nuovo direttore di Chi Massimo Borgnis e molti altri. Accanto a lui il compagno, Paolo Galimberti, che ora vorrebbe sposare.

E’ stata una domenica da batticuore quella del 7 aprile. Alfonso al Corriere della Sera che l’ha intervistato, sui 60 anni, alla giornalista che chiedeva come li avrebbe festeggiati, ha detto: “Con 60 amici che mi hanno accompagnato nel mio percorso di crescita. Pranzo della domenica nella vecchia trattoria di Seregno dove andavo con i miei, Al Pertegà. Ho fatto rifare il menu della mia infanzia: risotto con salsiccia, carrellone dei bolliti, e ho dato al cuoco la ricetta della torta di mia nonna Armida”.

Signorini ha sentito moltissimo la mancanza di Silvio Berlusconi, a cui era legatissimo, morto il 12 giugno 2023: “Proprio così”. Poi, su chi aveva dato forfait, ha puntualizzato: “Gli assenti giustificati sono due. Lui e Maria De Filippi, che registra pure la domenica mattina”.



Brindisi, risate, anche qualche ballo e un dolce che lo ha riportato indeitro con la memoria. Tra i presenti pure Walter e Ilaria Squaiella, la sorella maggiore Daniela Signorini, Patrizia Groppelli e Maddalena Anselmi.

Negli scatti postati sul social il presentatore del Grande Fratello sorride. Prova un grande affetto per la Giacobini. Sempre sulle pagine del Corriere, quando gli si domandava quale sia stato il suo momento più complicato nella sua lunga carriera, ha raccontato: “Sicuramente quando ho lasciato Mondadori, dove facevo l’inviato per Chi, deludendo Silvana Giacobini che mi voleva bene, e mi vuole ancora bene, come a un figlio. Ma mi ero un po’ montato la testa. Mi trasferii a Roma, dove le cose non andarono come avevo sperato. Mi ritrovai solo con il mio bassotto Scoop e il telefono che non squillava più. Mi salvò Roberto D’Agostino, che organizzò una cena con Carlo Rossella, ai tempi direttore di Panorama, e così rientrai in Mondadori”.

E’ contento degli obiettivi raggiunti. Adesso pensa alle nozze con Paolo, con cui aveva avuto un momento di pausa. “Ci siamo ritrovati. E ne approfitto per fargli sapere che sposarci sarebbe il passo naturale nel nostro cammino insieme”, ha sottolineato sulle pagine del quotidiano.