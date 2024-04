A La Volta Buona la 32enne si commuove: è stata tutta colpa del lockdown

Porta i jeans con un buco birichino, le si intravedono gli slip, l’attrice ironica: “Almeno li ho”

Cristina Marino cede e si commuove. E’ in lacrime a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo. In tv, su Rai1, rivela il grande dispiacere vissuto in gravidanza: tutta colpa del lockdown.

''Non mi hanno mai vista con la pancia'': Cristina Marino in lacrime rivela in tv il grande dispiacere vissuto in gravidanza

“Caterina Balivo e io ci siamo conosciute che ero già incinta della mia prima figlia, Nina Speranza (nata il 20 maggio 2020, ndr). Mi ricordo benissimo che tuo marito Guido mi disse, era il 2020, che se volevo tornare a Milano sarei dovuta partire già oggi, perché tra due giorni ci avrebbero chiuso... E dopo due giorni ci hanno chiuso davvero ed è iniziato il primo lockdown, si è avverato tutto”, racconta la 32enne, moglie di Luca Argentero.

“Ero incinta di 7 mesi e non ho mai più rivisto mia mamma, mia nonna, mio papà... - continua l’attrice, modella e imprenditrice - Non mi hanno mai vista con la pancia e questo mi addolora molto. Poi ho partorito però mi è dispiaciuto molto perché mi ricordo che andavo sotto casa di mamma per salutare la mia nonna, ma non ci potevamo avvicinare, solo da lontano”. Gli occhi diventano lucidi, per lei è stato bruttissimo.

La Marino poi è diventata mamma di Noè Roberto, nato il 16 febbraio 2023. “I miei figli sono il motore della vita. Poi Noè è arrivato in un momento molto doloroso, avevo perso mio papà da poco ed è il motivo per cui si chiama Noè Roberto e l’ho vissuto come una sorta di regalo, di momento di speranza. E’ stato un miracolo”, svela.

L'attrice, modella e imprenditrice rivela la sua sofferenza

Per stare davanti alle telecamere ha indossato dei jeans particolari con un buco fatto a forma di stella: le si intravedono gli slip. Lei ironizza: “Mi si vedono le mutande ma almeno ce le ho”. Tutti rodono. Cristina confessa che Argentero ha avuto da ridire sull’outfit: “Io sono uscita di casa e mi ha detto dove vai vestita così? Non ce l’hai un jeans normale?”.

E, parlando proprio di gelosia, la Marino chiarisce: “Non sono gelosa, sono rispettosa. Io mi fido di mio marito ma alcuni atteggiamenti non mi piacciono”. E’ tornata a parlare delle fan troppo invadenti, precisando: “A quel punto dico ‘stai nel tuo, anche un po’ meno'”.

Cristina racconta l'amore per i suoi figli, Nina Speranza, che il 20 maggio compirà 4 anni, e Noè Roberto, 1 anno

Attaccata sui social, quando, dopo aver partorito, è tornata subito ad allenarsi, Cristina spiega: “Posso essere brutale? Mi fa soffrire vedere l’ignoranza, mi dà fastidio che in un momento storico in cui pretendiamo di avere rispetto dagli uomini le donne sono le prime a non rispettarci. Io ho imparato a non rispondere, credo di essere un buon esempio, sono messaggi brutti per loro e non per me”.