Tina Cipollari in tv con la sorella Annarita: le due parlano dei argomenti intimi della loro famiglia, guarda

La storica opinionista 58enne di Uomini e Donne a Verissimo con la 65enne che sta per diventare nonna

Sono legatissime: “Da piccole eravamo un po' cane e gatto, ma poi crescendo abbiamo trovato la complicità”

Tina Cipollari la presenta per la prima volta in tv. A Verissimo arriva con la sorella maggiore Annarita. La storica opinionista di Uomini e Donne 58enne e la 65enne parlano di argomenti intimi che riguardano la loro famiglia. Le due sono legatissime. “Quando avevo due mesi lei mi ha buttata giù dalle scale perché era gelosa. Da piccole eravamo un po' cane e gatto, ma poi crescendo abbiamo trovato la complicità e siamo sempre state vicine l'un l'altra nei momenti difficili”, racconta Tina.

Tina Cipollari in tv con la sorella Annarita: le due parlano dei argomenti intimi della loro famiglia

La differenza d’età all’inizio le ha rese distanti. Il popolare volto televisivo svela: “Devo dire che io di questa cosa ci ho sofferto veramente tanto. Lei si vestiva era molto bella, io la ammiravo però volevo essere partecipe della sua gioia di vivere, ma non uscivo mai, al massimo erano uscite pomeridiane”.

Entrambe nate in una famiglia modesta, vivendo in campagna, hanno comunque costruito un bel rapporto coi genitori. Tina del padre, confida: “Era molto rigido con noi, era severo non è che approvasse le uscite, ma si è ammorbidito pochino. Io ho avuto un legame profondo con lui, soprattutto con gli anni, si era proprio attaccato a me, si era creato questo legame speciale. Ha vissuto tanti anni con me. Lui voleva soltanto me. Ho sofferto molto quando lui è venuto a mancare, lui si è ammalato, però io sono fiera e contenta di averlo assistito fino all’ultimo, la sofferenza è stata minore”.

La storica opinionista 58enne di Uomini e Donne a Verissimo con la 65enne che sta per diventare nonna

Tina e Annarita non hanno potuto dire addio alla mamma: “E’ successo durante il Covid, è stato improvviso. Ci manca tantissimo".

L’opinionista deve il suo successo tv proprio alla sorella, senza di lei non avrebbe mai partecipato al dating show di Maria De Filippi. “Andavano in onda le prime puntate e c’erano questo Roberto che avrebbe donato a una donna un anello importante, lei mi chiese di chiamare, risposero e doveva intervenire lei, ma non ne voleva sapere, cominciai a parlare io e mi invitarono - rivela - Però lui non mi ha scelta, per me era scontato che io fossi la sua scelta, rimasi malissimo, feci un macello".

Sono legatissime: “Da piccole eravamo un po' cane e gatto, ma poi crescendo abbiamo trovato la complicità”

Tina di prepara a diventare prozia. Annarita confessa: “Mia figlia Ilaria sta per diventare mamma di un maschietto, si chiamerà Gabriele”."Per me Ilaria è come se fosse la figlia femmina che non ho mai avuto”, sottolinea l’altra, che dall’ex marito Kikò Nalli ha avuto Mattias (2003), Gianluca (2006), Francesco (2007).