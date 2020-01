Alfonso Signorini ha sentito Ilary Blasi prima del GF Vip: ecco cosa gli ha detto

Alfonso Signorini svela di aver sentito Ilary Blasi quando gli è stato affidato il GF Vip, prima che prendesse il via. I due sono molto amici e hanno diviso il palcoscenico in ben tre edizioni del Grande Fratello con i famosi. Ecco cosa gli ha detto la 38enne quando è stato ‘promosso’ conduttore dello show.

“Ho sentito tutte le conduttrici del Grande Fratello, ma non per consigli, nessuno di noi ne ha bisogno. Le ho sentite per caz*eggio”, racconta Alfonso Signorini a TvBlog.

VIDEO

Poi il giornalista 55enne svela: “Il messaggio più bello me l’ha mandato proprio Ilary che mi ha scritto: ‘Ahò, quest’anno te passo lo scettro da regina della Casa anche se la regina sei sempre stata solo tu!’".

Ilary Blasi ha detto di no a un altro GF Vip ed è stata felice quando il testimone del reality è passato tra le mani di Alfonso Signorini, con cui conserva un bellissimo rapporto. Anche sul social, nelle IG Stories, la presentatrice romana ha voluto far sentire la sua vicinanza al direttore di Chi. Ha pubblicato alcune foto che la ritraggono insieme a lui e ha scritto: “Vai Alfonso!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/1/2020.