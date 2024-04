''Dico solo che lei aveva sempre la cistite'': Alfonso Signorini parla delle nottate di rapporti intimi sfrenati con la sua ultima ex

Il giornalista e conduttore lo svela a “Non lo faccio x moda”, il nuovo podcast di Giulia Salemi

E’ lui l’ospite attesissimo della prima puntata: parla anche di tradimenti

Alfonso Signorini si lascia andare davanti alla sua ex vippona Giulia Salemi, a cui aveva anche affidato il ruolo di opinionista social nell’edizione 2022/23 del Grande Fratello Vip. Ospite della prima puntata del nuovo podcast dell’italo-persiana, Non lo faccio x moda, racconta tanto di sé. Parla pure delle nottate di rapporti intimi sfrenati con la sua ultima ex Laura, prima di fare coming out. “Dico solo che aveva sempre la cistite”, confessa ridendo.

Alfonso Signorini parla delle nottate di rapporti intimi sfrenati con la sua ultima ex

Giulia gli domanda quando abbia capito il suo vero orientamento sessuale, dato che in passato ha avuto anche delle donne accanto. “Quando tu da ragazzino ti togli tutti i peli di nascosto, quando tu da ragazzino ti metti di nascosto la gonna di tua sorella e giochi con la sua Barbie, viene naturale, un po’ si capisce”, replica il 60enne.

Signorini aggiunge: “Se mi piacevano anche le donne? Mi piacevano per ipocrisia nei confronti di me stesso, me lo facevo piacere e io ho scoperto in me una capacità di adattamento straordinaria, perché nessuna delle donne con cui io sono stato è ancora oggi convinta che io sia gay”. “E’ vero che una pensava che avessi detto che eri gay solo per fare carriera?”, gli chiede la Salemi. “Sì, per business, esatto. Laura, l’ultima che ho avuto, quella che ho incontrato in spiaggia, lei dice: ‘Tu non sei gay’. Perché noi facevamo di quelle nottate… Carico? Di più. Aveva sempre la cistite, ti dico solo questo… Anche perché, essendo perfezionista, mi ero fatto tutta una cultura straordinaria”.

Alfonso, per essere un amante superlativo, vedeva un mare di film porno: “Ovvio, sapevo tutto”. Ed erano pellicole dedicate agli eterosessuali. Quando gli si domanda se si eccitasse, Signorini ribatte: “Da morire! Guarda, lascia stare. Io sono figlio di ‘Lingua d’argento’, mitico film di Carmen Villani, una bionda che aveva lo strabismo di Venere, ma era di un eccitante mostruoso, con Franco Gasparri. E mi sono sciroppato tutti i film più schifosi, biechi. Poi sono passato allo ‘strong’ con tutte le pornostar americane. Il mondo del porno sano, quello di oggi non lo è, per me è stata anche fonte di ispirazione”.

La 31enne vuole sapere del suo rapporto col compagno, Paolo Galimberti. “L’amore in questi anni per me è diventato amore vero. Siamo passati in tutte le fasi: dalla passione fisica a quella di vivere insieme, alla quiescenza, all’intimità - racconta lui - Quando subentra l’intimità, la passione te la lasci per strada. Però tu capisci che è ben più importante di tutto il resto. E io, nonostante io e lui siamo una cosa sola, siamo fratello e sorella ormai da anni, non riuscirei mai a fare a meno di Paolo nella mia vita”.

La Salemi gli domanda se sia geloso: “Io sono molto geloso, ma dell’anima, non sono geloso del corpo. Comunque io, non so lui, non mi interessa neanche saperlo, ho tradito. Ora non più perché è una gran fatica, è un lavoro anche quello e non ho più l’età. Però, quando ho tradito, dalla cintola in giù, mai di cuore e di testa. Lui? L’ha scoperto, ma noi siamo una cosa sola, ripeto”.