Alfonso Signorini vuole arrivare a gennaio in grande forma fisica per affrontare al meglio una nuova e importante sfida professionale. Sarà infatti lui a condurre, a partire dal mese prossimo, la quarta edizione del Grande Fratello Vip, dopo che Ilary Blasi ha deciso di abbandonare il timone del programma. Così il direttore di ‘Chi’ quando ha qualche ora libera convoca il suo personal trainer e tra esercizi a corpo libero e macchinari ultramoderni non si risparmia di certo. Sul social ha mostrato alcuni degli esercizi che fa. Maglia sudata, viso contrito per lo sforzo: Alfonso fa davvero sul serio.

Intanto recentemente il 55enne ha anticipato alcuni dei nomi che potrebbero prendere parte al reality. "Sarà un Grande Fratello Vip, davvero Vip. Stiamo lavorando e studiando il cast ancora oggi. Le persone non si chiederanno: ‘Ma chi è questo?!’", ha spiegato durante la prima puntata de ‘La Repubblica delle Donne’, il programma di Piero Chiambretti.

Quando poi gli è stato chiesto se nella casa di Cinecittà entrerà anche Barbara Alberti, uno dei nomi circolati nelle ultime settimane, lui ha risposto: “Posso dire che ho incontrato lei e molte altre persone”. “Ho visto Sabina Ciuffini, King Toretto (il fidanzato di Diletta Leotta, ndr), Antonella Elia e anche Francesca Barra. Come è andata a finire? Beh, non si può dire”, ha aggiunto.

Il primo nome ufficiale del cast è invece Rita Rusic. “Vogliamo affrontare un tema, quello delle milf che vanno fortissimo tra i giovani. Rita Rusic ne è un esempio, ha 61 anni ed è in forma fisica straordinaria. Al GF Vip vorremmo parlare del fenomeno milf: i ragazzini le adocchiano e loro non disdegnano. Però il GF non è fatto solo di vecchie babbione, ci saranno anche ventenni spumeggianti”, ha concluso Signorini.

Scritto da: la Redazione il 6/12/2019.