L'ex Miss Italia Alice Sabatini ha sposato il compagno Gabriele Benetti con una cerimonia da favola che l'ha vista cambiarsi tre abiti diversi: foto

La 27enne e il cestista 28enne, insieme da cinque anni, hanno detto di sì a Tarquinia

Per i due cerimonia religiosa nella chiesa di Santa Maria in Castello

Il sì annunciato è finalmente arrivato. Sabato 22 giugno l’ex Miss Italia Alice Sabatini ha sposato il compagno Gabriele Benetti con una cerimonia da favola. La 27enne e il cestista 28enne, insieme da cinque anni, hanno celebrato la loro unione a Tarquinia. Per i due cerimonia religiosa nella chiesa di Santa Maria in Castello. Alice, raggiante, ha sfoggiato tre diversi abiti ai suoi fiori d’arancio, tutto con le spalle scoperte.

L'ex Miss Italia Alice Sabatini ha sposato il compagno Gabriele Benetti con una cerimonia da favola che l'ha vista cambiarsi tre abiti diversi

La trionfatrice della 76esima edizione del concorso di bellezza, nel 2015, da febbraio scorso tornata a giocare a basket nel Varese 95, è arrivata in chiesa con una creazione di Maison Elisabetta Polignano, un abito classico scelto in tessuto naturale, un misto di canapa e lino, molto romantico. Ha coperto le mani con guanti trasparenti con frange all’altezza dei gomiti. In testa un lunghissimo velo.

La 27enne e il cestista 28enne, insieme da cinque anni, hanno detto di sì a Tarquinia. Per i due cerimonia religiosa nella chiesa di Santa Maria in Castello. La sposa col primo look

Il secondo abito, del medesimo brand, elegantissimo, era composto da un corpetto strapless con fiori tridimensionali e sotto una gonna larga in organza e georgette di seta. Il terzo Alice l’ha voluto sbarazzino, un mini dress con lo stesso corpetto del precedente vestito, ma abbinato a una gonnellina a trapezio con ricami.

Ricevimento per 130 invitati. Alice al taglio della torta col secondo abito

Alle nozze hanno partecipato 130 persone, tra famigliari e amici. C’era pure la bisnonna centenaria di Alice, nonna Augusta. Non potevano mancare i compagni di squadra del Pistoia Basket, con cui Gabriele ha vinto il campionato lo scorso anno.

Cerimonia religiosa nella chiesa romanica del 1200. Poi rito civile e festa alla villa "La Pecora Ladra", a Montalto di Castro. Ad accompagnare Alice Sabatini all'altare papà Enzo. Le fedi agli sposi le ha consegnate proprio la bisnonna.

Mise più sbarazzina per scatenarsi: la Sabatini con indosso il terzo vestito, un mini dress

Allestimento perfetto per il ricevimento, ispirato alla natura. La cena è stata ambientata in un "bosco incantato di ulivi secolari", perché questi alberi sono simboli di pace, longevità e resistenza. "Siamo entusiasti di aver condiviso questo giorno con le persone che amiamo e di aver creato ricordi che dureranno per sempre", hanno detto gli sposi.