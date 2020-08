Alyssa Milano sta perdendo una quantità di capelli enorme per colpa del Covid. L’attrice americana, famosa soprattutto per il suo ruolo nella serie tv ‘Streghe’, ha voluto mostrare sul social la quantità di bulbi che strappa ogni volta che passa la spazzola in testa. “Volevo mostrarvi cosa fa il Covid19 ai capelli”, ha detto in una clip condivisa sul suo profilo Instagram. “Questa è la quantità di capelli che stanno cadendo dalla mia testa”, ha aggiunto mostrando una grande ciocca portata via dalla spazzola. “Indossate una cavolo di mascherina!”, ha poi aggiunto.

Qualche giorno fa Alyssa aveva spiegato di aver avuto i primi sintomi a marzo, ma di essere risultata negativa a due tamponi. Poi però il test per gli anticorpi ha dato esito positivo. “Non sono mai stata così male, dolori ovunque. Perdita dell’olfatto. Mi sentivo come se un elefante si fosse seduto sul mio petto. Non potevo respirare. Non riuscivo a mangiare, ho perso 4 chili in due settimane”, ha raccontato del periodo più duro, in cui ha dovuto utilizzare un respiratore.

“Ora però vorrei capire cosa devo fare. Dovrei far controllare il cuore? I polmoni? Questo virus è così nuovo che non sappiamo cosa dobbiamo fare dopo esserci ripresi”, ha aggiunto la 47enne. Sembra infatti che anche nei casi in cui non c’è necessità di ricovero, il Covid possa lasciare danni a lungo termine o addirittura permanenti. La cosa preoccupa molto gli esperti, che stanno ancora cercando di capire meglio una malattia arrivata all’uomo meno di un anno fa.

Scritto da: la Redazione il 11/8/2020.