La notizia sembrava certa, anche perché era stata confermata da Barbara D’Urso a ‘Pomeriggio Cinque’. E invece no: Ambra Lombardo e Kiko Nalli non si sono lasciati. Lo ha spiegato la stessa professoressa dell’ultimo Grande Fratello in alcune Stories pubblicate sul social, ammettendo però di stare vivendo alcune difficoltà sentimentali legate al fatto che lei e il compagno non vivono nella stessa città.

“Vorrei fare alcune precisazioni riguardo una serie notizie che sono state pubblicate un po’ ovunque. Si tratta solo di falsità. Io non ho mai lasciato Kiko, Kiko non ha mai lasciato me. Non ci siamo mai lasciati, viviamo solamente un momento di difficoltà legato alla lontananza, alla distanza”, ha fatto sapere la 33enne.

VIDEO

Ambra ha poi precisato che non c’è alcun problema legato all’intimità, anzi. “Non abbiamo alcun problema di coppia. Non abbiamo problemi di intimità, per niente… Siamo una coppia felicissima quando stiamo insieme, Kiko è un uomo meraviglioso”, ha aggiunto.

Eppure il fatto che la Lombardo viva a Milano, mentre Kiko trascorra la maggior parte del tempo a Roma, è un problema. “Cerchiamo per quanto possibile di risolvere le nostre difficoltà legate soprattutto al fatto che non viviamo nella stessa città. Come tutte le coppie nella nostra situazione litighiamo, ma troviamo sempre il modo per fare la pace. Per il resto non vorrei aggiungere altro”, ha concluso la bella siciliana.

Scritto da: la Redazione il 20/9/2019.