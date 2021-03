Il sexy Andrea Cerioli nuovo naufrago dell'Isola dei Famosi: ecco chi è

Andrea Cerioli, sexy e fascinoso, è un nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi. Il 31enne, ex tronista di Uomini e Donne e ex concorrente del GF 13, sbarca in Honduras ed entra subito in gioco nella squadra dei Burinhos, che se lo sono ‘conquistati’ vincendo una prova. Lui porta loro fiori e una rete per pescare. Si sente un leader e vuole dimostrarlo al reality show. Ilary Blasi lo presenta come un ‘maschio alfa’. “Modello, ex tronista e celebre seduttore”, recita la clip che racconta chi è.

“Fino a oggi ho fatto dei programmi che mi hanno etichettato in un certo modo - rivela Andrea - Questa è un’esperienza veramente diversa, un’esperienza cruda. Vorrei riuscire a fare il salto da ragazzo a uomo. Per come sono fatto io è evidente con chi andrò d’accordo e con chi no. Solitamente davanti all’arroganza ho sempre reagito nel peggiore dei modi, perché mi stano sui coglio*i gli arroganti. E’ proprio qualcosa che non mi va giù, che mi smuove il sistema nervoso”.

E aggiunge: “Mi piace essere una persona che vive nell’ombra, non mi piace stare alle leggi degli altri. Non voglio dire che sarò un leader, perché è brutto da dire, ma sinceramente credo di esserlo”.

Cerioli, fidanzatissimo con Arianna Cirrincione, scelta nel dating show di Maria De Filippi nel 2019, stavolta vuole dare un’immagine diversa di sé. Tutti lo vogliono in costume da bagno, con il suo fisico atletico tutto muscoli e tatuato. Il ragazzo, al debutto, però, è piuttosto impacciato.

Si offre volontario per la prova immunità della sua squadra ma perde contro Roberto Ciufoli dei Rafinados. “Sono frastornato, è uno strano effetto, sono un mix fra ansia ed emozione. Ho un po’ di sensi di colpa perché ho perso la prova, mi ero anche proposto, ma appena sono salito lì sopra hanno iniziato a sudarmi le mani e zac, ho detto ‘prova persa‘. Mi sono angustiato, mi hanno iniziato a sudare le mani e sono andato giù. Non vedo l’ora che sia domani mattina a bocce ferme per cercare di fare una chiacchiera con tutti, ora sono ancora frastornato”, spiega alla Blasi prima di fare la sua nomination.

Ha tempo per riscattarsi e ora che le due squadre non esistono più, dopo che il pubblico ha deciso che i naufraghi fossero tutti uniti, potrà sicuramente creare dinamiche interessanti al reality che ha fortemente voluto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/3/2021.