Andrea Damante si sta godendo le vacanze sulla neve insieme alla fidanzata Claudia Coppola. L’ex tronista ha deciso di trascorrere qualche giorno a Courmayeur, in Valle D’Aosta, insieme alla usa nuova dolce metà e ad un nutrito e affiatato gruppo di amici. Il 29enne ha condiviso alcuni momenti spensierati tra le vette delle Alpi in una serie di video postati nelle Instagram Stories, ma è stata lei a pubblicare un romantico post social in cui i due appaiono abbracciati al tramonto con le vette innevate sullo sfondo.

L’ex grande fratellino vip e Claudia, che ha 21 anni, studia ma fa anche la modella, sono una coppia dallo scorso anno. I due hanno iniziato a non nascondere più il loro amore solo da qualche mese. Nonostante il rapporto sia giovane, sembra che siano già molto affiatati. Damante ha trovato una persona che gli fa battere il cuore dopo l’addio traumatico a Giulia De Lellis, sua storica ex.

E proprio Giulia qualche mese fa ha pubblicato un libro, subito arrivato in cima alle classifiche dei bestseller, in cui racconta nei dettagli i tradimenti di Andrea. Più recentemente Damante è stato così costretto ad andare in tv e a parlare della vicenda. “Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo”, ha fatto sapere.

“Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare, non solo per i tradimenti. Quando sono partito per un lavoro a Los Angeles ho lasciato il mio pc con WhatsApp collegato. Penso che Giulia abbia trovato dei messaggi scambiati con un mio amico e credo abbia intuito lì del tradimento”, ha aggiunto. “Questa storia è romanzata. Giulia esagera, è molto emotiva. Non è la verità. Nel libro la cosa è stata un po' ingigantita”, ha poi concluso.

