Andrea Damante è finito nella bufera. Attacchi sul web per il dj 29enne dopo che l'ex fidanzata Giulia De Lellis ha condiviso su IG Stories alcuni stralci del suo libro "Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza", in uscita il 17 settembre.

Giulia nel libro oltre a parlare del tradimento subito racconta anche di aver ripreso peso dopo la fine della sua relazione. Pare che l'ex la tenesse a dieta ferrea: "Altra novità: ho preso tre chili. Mi sto prendendo delle libertà che m’ero completamente dimenticata". Scrive la De Lellis e poi aggiunge: "Carboidrati e la pigrizia. Oh, se sapesse (...)una porzione intera di pasta, invece (...) ai ferri con le verdure al vapore! Oh, se sapesse che faccio colazione, invece che con l’avocado e il pane di segale, con la brioche alla marmellata. Oh, se solo scoprisse che non mi alleno da settimane! Mi biasimerebbe come se fossi (...) uno scarto della civiltà (...) invece sto da Dio! Tiè!".

Su Twitter alcuni utenti si sono scatenati contro l'ex tronista, altri hanno scritto che è stata Giulia a sbagliare, non deveva assecondarlo. Molti, però, prendono le difese alla nota influencer e attaccano l'ex fidanzato: "Andrea Damante praticamente ha costretto GDL (che al tempo aveva 19 anni ndr) a perdere 10 chili e a rifarsi il seno e il problema sarebbe stata lei che gli è andata dietro e non lui. Allora ditelo direttamente che le donne le odiate e basta e fate prima tanto si capisce", si legge tra i vari commenti.

La Dellis nel libro parla anche del tradimento subito e racconta come ha reagito quando l'ha scoperto: "Le cornici si spezzano … ma sento che non sono abbastanza appagata, vado verso i suoi preziosissimi e costosissimi giochi … la PlayStation, la maledetta PlayStation! … Prendo la consolle e la metto sotto l’acqua corrente … provo un fremito di piacere … prendo i capi uno ad uno e li riduco in brandelli … parlo da sola, adesso sì che sono pazza. Continuo finché non ho accumulato qualche migliaio di euro di danni sul pavimento e poi, come un palloncino che si sgonfia, mi accascio a terra tra quelli che ormai sono solo stracci e finalmente piango".

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 2/9/2019.