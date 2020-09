Stavolta non ci sta. Andrea Damante, famoso per aver messo le corna a Giulia De Lellis (che sulla vicenda ha scritto anche un libro di successo), è furioso per l’ultimo gossip lanciato dal settimanale ‘Chi’ riguardo un suo presunto flirt estivo. L’ex tronista è infatti in crisi con Giulia e secondo il magazine diretto da Signorini avrebbe conosciuto una ragazza di nome Martina che gli avrebbe fatto perdere la testa. L’avrebbe portata anche a fare romantiche passeggiate in luoghi che frequentava con la De Lellis.

L’indiscrezione della rivista di cronaca rosa lo ha però mandato su tutte le furie. Non vuole che la sua nomea di “traditore seriale” venga amplificata da questo tipo di pettegolezzi, che smentisce in maniera categorica. Così il 30enne pubblicando su Instagram uno screenshot di un articolo in cui viene ripreso il rumour, è sbottato: “Questa volta risparmiatevi tutta questa me*da… questa volta non permetterò di essere infangato quando merito tutto il contrario se proprio… qui nessuno ha nessuno, anzi, quando ci sarà qualcosa da dire saremo i primi, non mettete in mezzo persone che non esistono e portate un po’ di rispetto per questo momento”.

Insomma, se ce ne fosse stato bisogno si tratta dell’ennesima conferma che la reunion con Giulia è stata davvero breve. I due erano tornati insieme durante il lockdown, per poi a quanto pare dividere nuovamente le loro strade solo qualche mese dopo. Lei sembra aver deciso di lasciare la casa di lui a Milano e di trovarsi un appartamento tutto suo.

Scritto da: la Redazione il 2/9/2020.