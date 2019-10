Andrea Damante a Roma si fa pizzicare con una moretta. La ragazza è la sua nuova fiamma? L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver pranzato con lei in un noto locale della Capitale, esce e la scorta, quasi a proteggerla dalla folla che popola le vie del centro città.

Look sportivo, Andrea Damante a Roma si prende una pausa insieme a un’amica. Subito i paparazzi, vedendolo in giro, scattano: tutti si domandano se sia la sua nuova fiamma o meno. Tanti i flirt attribuiti al Dj veronese dopo l’addio con Giulia De Lellis, ma il celebre volto dello showbiz 29enne sembra non aver ancora trovato l’anima gemella…

Andrea Damante e la sua amica sembrano molto in confidenza. Look casual anche per la ragazza, che porta i capelli lunghi, proprio come Giulia, con la riga in mezzo. La moretta indossa una mini in denim, giubbotto in jeans sopra e sotto un top nero. Gli occhiali con le lenti scure le coprono lo sguardo. Andrea, con lei accanto, si guarda intorno, forse teme proprio i fotografi sulle loro tracce.

Damante sembra non pensare alla bufera mediatica che lo ha coinvolto dopo l’uscita del libro della sua ex in cui la De Lellis racconta il dolore provato per i tradimenti di Andrea. Ha ammesso di avere sbagliato. Ora è finita. Volta pagina, ma per lui non si sa ancora se c’è effettivamente una nuova fiamma, il grande amore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/10/2019.