Andrea Denver, ecco chi è la fidanzata Anna Wolf e cosa pensa di Elisa De Panicis

Andrea Denver nella Casa del GF Vip ha fatto molto parlare di sé per il legame con Elisa De Panicis, anche lei nel cast. L’influencer 27enne ha parlato più volte della loro storia e, dopo essere stata eliminata, tornata nella Casa per un confronto con il modello, ha rivelato che il 28enne, nonostante sia legato a un’altra donna, ultimamente, prima dell’inizio del reality, l’avrebbe invitata in hotel da lui… Anna Wolf, la fidanzata di Andrea Denver, replica: dice la sua sulle pagine di Chi. Esprime anche il suo pensiero su Elisa De Panicis, sua ‘rivale’.

Modella americana 23enne, fidanzata da circa un anno e mezzo con Andrea Denver, Anna Wolf si divide tra New York e Miami, dove vive il ragazzo nato a Verona. A causa del lavoro di entrambi il loro è un rapporto spesso a distanza, ma che finora è sopravissuto agli scossoni.

Per Anna Elisa è solo un’amica. “Andrea ed Elisa sono amici, non si vedono spesso, ma sono comunque amici. Ripeto: amici. Magari le ha anche chiesto di andare da lui in albergo, ma se l’ha fatto era in amicizia. Devo fidarmi. Per forza. Sì, io mi fido ancora di Andrea, anche se questa storia non finisce qui. Ho bisogno di fargli delle domande. Non sono il tipo di persona che si arrabbia o che diventa sgradevole. Però ho bisogno di affrontarlo”, confessa al settimanale la ragazza.

Poi aggiunge: “Io amo Andrea e quindi potenzialmente potrei vedere un futuro insieme. Certo, dopo gli ultimi avvenimenti... Ma mi fido di lui. Almeno credo”.

Elisa De Panicis, messa al corrente dal giornale delle dichiarazioni fatte da Anna, però ribadisce la veridicità delle sue affermazioni: “Ho conosciuto Anna. Peccato che quella sera poi lui sia venuto via con me salutandola con un pizzicotto sulla guancia. Lui cerca la modellina che non gli crei problemi e acconsenta a tutto, poi chiede alle altre, a me, di raggiungerlo in hotel!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/1/2020.