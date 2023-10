''E' vietato avere i denti bianchi e i capelli folti?'': Andrea Giambruno, compagno della Meloni, risponde alle prese in giro per il look

Il 42enne sul matrimonio con la premier 46enne: “Chi lo dice che io e lei non siamo già sposati?"

I due sono genitori di Ginevra, che ha compiuto 7 anni lo scorso settembre

Andrea Giambruno, compagno della Meloni, risponde alle prese in giro per il look. Lo fa sulle pagine di Chi. Il 42enne, che su Rete 4 conduce quotidianamente Diario del giorno, replica alle critiche. “E’ vietato avere i denti bianchi e i capelli folti?”, sottolinea.

I continui appunti ricevuti non lo toccano. Giambruno si sente bene col suo look. “E’ vietato avere i denti bianchi e i capelli folti? Ho 42 anni e non li perdo. Devo nascondermi? Anzi, me li faccio crescere appositamente. C’è un’invidia in giro ragazzi... Incredibile. Il mio ciuffo aumenterà con gli ascolti!”, precisa al settimanale.

Anche le critiche ricevute per qualche sia affermazione in tv non gli fanno paura. Andrea precisa: “Più mi criticano e più resto qui a fare il mio lavoro. Faccio il giornalista, so fare solo questo. E non ricevo consigli né ordini da nessuno. Se poi alcuni colleghi in mala fede pensano che io prenda ordini da Giorgia, sono fatti loro. Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio. Anzi, ho trovato sgradevole che le chiedessero di commentare le mie parole in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ha altro da fare. Solo pensare che se vado in onda sui migranti io mi consulti prima con lei... Via, è in mala fede chi dice queste cose”.

Sul matrimonio con la Meloni a cui è legato da 8 anni e da cui ha avuto Ginevra, 7 anni compiuti a settembre scorso dice: “Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l'abbiamo detto a nessuno". Parla pure dell’anello che porta sempre:”Questo anello un po' vistoso che porto all'anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io".