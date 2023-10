Per il conduttore del GF il medico estetico dei vip nella sua ‘trasformazione’ si sarebbe ispirato alla 55enne

“Meglio che mi sto zitto, devo aver detto qualcosa di grave perché mi hanno detto di star zitto”

Alfonso Signorini dice qualcosa di troppo al GF. Quando accoglie una delle nuove concorrenti del reality show non si contiene. Jill Cooper sta per varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà. Il conduttore vedendola, commenta il suo aspetto, pronuncia parole che fanno calare il silenzio in diretta tv. Con quella che per il popolo del web è una vera gaffe, rivolgendosi alla 55enne dice: “Somigli a Giacomo Urtis, siete uguali”. Il presentatore 59enne sembra convinto: secondo lui il medico estetico dei vip 45enne, nella sua ‘trasformazione’ si sarebbe ispirato alla personal trainer di successo americana.

''Somigli a Giacomo Urtis, siete uguali'': le parole di Alfonso Signorini sull'aspetto di Jill Cooper fanno calare in silenzio in diretta tv

Alfonso annuncia Jill e le dice enfatico: “Sei un’icona”. Poi osservandola attentamente, continua: “Secondo me sai chi si ispira a te Jill? Giacomo Urtis, perché siete uguali”. Dopo alcune risate, c’è il gelo. La frase di Signorini fa rimanere di sasso. Sul web tutti commentano e ironizzano.

Per il conduttore del GF il medico estetico dei vip nella sua ‘trasformazione’ si sarebbe ispirato alla 55enne

Il conduttore cerca di andare avanti e dice alla Cooper di entrare. “Dai Jill. Non vediamo l’ora di farci due glutei così con te”, prosegue. Poi però commenta subito: “Meglio che mi sto zitto, devo aver detto qualcosa di grave perché mi hanno detto di star zitto”. E’ probabile che gli autori lo abbiano bacchettato.

“Meglio che mi sto zitto, devo aver detto qualcosa di grave perché mi hanno detto di star zitto”, dice il conduttore, rendendosi conto della gaffe

Jill è super avvenente e in forma. Laureata a New York, da molti anni vive a Roma, è sposata con Alessandro Carbone dal 2007. Insieme al marito ha creato un brand di abbigliamento sportivo. Volto televisivo da sempre, nel 2017 ha partecipato a Pechino Express con Antonella Delia. E’ stata anche nel cast di Detto Fatto come insegnante di fitness.