Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sempre insieme anche dopo la separazione: paparazzati in centro a Milano, le foto

Con loro Marco Leonardi, nuovo direttore Risorse Artistiche di Mediaset

Pranzo da Il Salumaio, ristorante scelto da molti vip, e poi ritorno al Grand Hotel et de Milan

Si sono lasciati, ma non si perdono di vista un attimo in realtà. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono sempre insieme dopo la separazione. Vacanze in famiglia, lavoro fianco a fianco e anche appuntamenti di lavoro assolutamente in coppia. La produttrice 49enne e il popolarissimo conduttore 62enne sono stati paparazzati in pieno centro a Milano. Con loro Marco Leonardi, il nuovo direttore delle Risorse Artistiche Mediaset, subentrato a Giorgio Restelli, andato in pensione e che ora ha un contratto di consulenza direttamente con l’editore del gruppo.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sempre insieme anche dopo la separazione: paparazzati in centro a Milano

Sonia e Paolo sono in perfetta sintonia. Come sempre è stato, pure dopo l’annuncio dell’addio. La coppia di ‘ex’ si è goduta un pranzo da Il Salumaio. E’ probabile che con Leonardi si sia parlato dei nuovi progetti con Mediaset, quelli ancora in divenire. Dopo aver gustato gli ottimi piatti e aver discusso di lavoro, i due sono tornati in albergo, il 5 stelle stelle lusso Grad Hotel et de Milan.

Look casual chic per l’ex opinionista del GF Vip, con indosso una blusa in seta a mezze maniche color panna e sotto pantaloni larghi grigi. Capelli legati in una coda e a tracolla borsa color arancio. Jeans e camicia blu per Paolo, con uno zainetto marrone sulle spalle. I fotografi li hanno pizzicati e non li hanno mollati per un istante: sorrisi e complicità per chi, nonostante la rottura, non è ‘scoppiato’. Anzi.

“Non escluso che se incontrasse una donna potrei diventare gelosa. Siamo fortunati nessuno dei due si è ancora innamorato di un'altra persona”, ha detto lei in tv. Nonostante i gossip, al momento pare proprio che lei e Bonolis non abbiano alcuno accanto. Rimangono uniti per i tre figli e un sentimento di stima e affetto reciproco che pare non esaurirsi mai.