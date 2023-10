Michelle Hunziker paparazzata con il bell'osteopata dei vip: è lui il nuovo fidanzato? Foto

La showgirl 46enne pizzicata ad Assago, in provincia di Milano, con Alessandro Carollo, 41 anni

I due sono andati in coppia a vedere lo spettacolo di Checco Zalone “Amore + Iva” al Forum

Non sarebbe un fuoco di paglia, ma una storia “molto seria”. Così scrive Chi che pubblica in cover la foto della nuova coppia: Michelle Hunziker è stata paparazzata insieme al bell’osteopata dei vip. Per il settimanale è lui, Alessandro Carollo, 41 anni, il nuovo fidanzato della showgirl 46enne. I gossip che circolano da giorni parrebbero trovare conferma della liaison.

La svizzera e il romano, classe 1982, sono stati pizzicati ad Assago, in provincia di Milano. Sono andati a vedere al Forum lo spettacolo di Checco Zalone, “Amore + Iva”. E’ la prima uscita ‘pubblica’ dei due. Michelle è andata a prendere il medico con un'automobile con autista. La coppia ha raggiunto l’amica Jonella Ligresti. I tre si sono poi diretti al palazzetto per gustare lo show del comico pugliese.

La serata non si è conclusa lì. Dopo lo spettacolo la Hunziker e Carollo sono rimontati nella macchina con conducente e si sono diretti a casa della conduttrice di Striscia la Notizia. L’autista li ha lasciati nel garage condominiale. Nonostante tutte le precauzioni prese, il fotografo del settimanale è riuscito a immortalarli.

Michelle, dopo la breve relazione col medico ex gieffino Giovanni Angiolini, pareva aver messo in stand by il suo cuore. Invece, stando sempre al giornale, questo feeling con Carollo andrebbe avanti già da un po’ di tempo. “Il legame è già forte”, sottolinea Chi.

La svizzera nei giorni scorsi si è fatta vedere sui social a bordo di una moto... Parrebbe la stessa che appartiene al medico romano: una Ducati da corsa

Alessandro, uomo affascinante e di bell’aspetto, in passato avrebbe attirato le attenzioni di altre vip: si fanno i nomi di Elisabetta Gregoraci e Paola Barale, sua paziente da molto tempo. Pari ami gli sport estremi e sia sempre fuggito da relazioni durature. Stavolta, però, potrebbe essere assai diverso. Solo il tempo lo dirà.