Belen Rodriguez dopo il compagno cambia anche casa! Eccola nel nuovo superattico a Milano con Elio, mamma e sorella: foto

La showgirl vive un cambiamento radicale della propria esistenza accanto a Lorenzoni

E’ in una fase della vita in cui i riflettori paiono non interessarle più

Che stesse cercando una nuova abitazione non era un mistero. Anche in passato, accanto all’ex marito Stefano De Martino, aveva deciso che era tempo di traslocare dall’appartamento in zona Moscova a Milano. Ora questo suo desiderio diventerà realtà. Belen Rodriguez dopo il compagno cambia anche casa. La showgirl 39enne nelle sue storie Instagram mostra ai milioni di follower il nuovo superattico in cui si trasferirà presto, non molto distante da quello della dimora attuale.

Belen va a visitare le mura che ospiteranno lei e i due figli, Santiago, 10 anni, e Luna Marì, 2. Ci sarà, probabilmente, anche il fidanzato 40enne insieme a lei. Non è sola. L’argentina si fa accompagnare dal suo Elio, da cui ormai è inseparabile, dalla sorella Cecilia e dalla madre, onnipresente, Veronica Cozzani.

“New home”, scrive col sorriso sulle labbra, mentre cammina sul grandissimo terrazzo dell’attico milanese e mostra velocemente il panorama. Dietro di lei si vede il suo ‘clan’ vicino a una costruzione con grandi vetrate. Sarà un appartamento luminosissimo e molto aperto, contrariamente a quello in cui finora è stata.

La Rodriguez vive un cambiamento radicale rispetto al passato. Attualmente senza contratto in tv, ha dato forfait pure ad Alessandro Cattelan che l’aveva invitata nel suo talk show su Rai2,. Poi si è inspiegabilmente allontanata da Milano e dai social per più di 10 giorni. I gossip sul suo stato di salute precario si sono fatti insistenti: per alcuni si era trasferita in provincia di Brescia da Lorenzoni, per altri era addirittura ricoverata in una clinica a Padova.

Lei ha lasciato un alone di mistero intorno a tutto ciò ed è ricomparsa nel capoluogo lombardo. Mano per mano con Elio. La sua nuova fase dell’esistenza parrebbe voler essere lontano dal clamore e dai riflettori, alla ricerca di quella serenità che, forse, le manca da troppo tempo. Belen inizia così da una nuova casa: un passo importante per voltare definitivamente pagina e provare a essere pienamente felice.