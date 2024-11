Andrea Giambruno, padre della figlia di Giorgia Meloni, ha un flirt con l'attrice Federica Bianco? Le foto e il racconto di 'Gente'

Il giornalista 43enne seguito dai paparazzi per due giorni con la presunta nuova fiamma

La 41enne pugliese in passato ha recitato nella soap Vivere, poi è passata alla politica

Le uniche foto insieme finora risalivano ad agosto, scattate in Puglia, dove lei è nata. Andrea Giambruno, padre della figlia di Giorgia Meloni, Ginevra, 8 anni, ha un flirt con l'attrice Federica Bianco? Dalle foto e il racconto del settimanale Gente sembrerebbe di sì, ma il condizionale in questi casi è d’obbligo.

Il giornalista 43enne è stato ‘seguito’ dai paparazzi per due giorni, pur di essere immortalato con la presunta nuova fiamma. La Bianco, 41 anni, un passato da attrice, ha recitato nella soap Vivere, dal 2019 al 2021è stata nell’organigramma della Lega nella sezione del Lazio. Ha avuto una relazione con Andrea Crippa, deputato e vice di Salvini, con cui pare sia finita. Ora nella sua vita ci sarebbe Andrea…

Gli scatti pubblicati dal giornale sono stati fatti il weekend scorso. “Sabato 9 vediamo Federica scendere dalla Cinquecento di Giambruno alle 19.20: sono a Tivoli, di fronte a casa di lei, lui l’ha riaccompagnata. Cosa abbiano fatto prima è sfuggito ai nostri paparazzi. Il giorno successivo i due hanno ancora il desiderio di vedersi e così è lei che prende l’auto – una Jeep Renegade bianca – e che guida per circa un’ora. Federica arriva vicino a casa di Giambruno, parcheggia a una certa distanza (per prudenza?) e si fa dieci minuti a piedi per raggiungere la casa del bell’Andrea”, scrive Gente.

Il settimanale aggiunge: “Tra quando Federica varca il cancello marrone del palazzo in cui abita Giambruno a quando ne esce passano circa due ore e mezza”. E ancora: “L’uscita dei due avviene a tre secondi di distanza l’uno dall’altra: prima dal cancello marrone passa lui, che con le lunghe gambe cammina impettito e va verso sinistra. Andrà a casa di Giorgia Meloni e ne farà ritorno alle 21 circa con in braccio la figlia. La Bianco invece va verso destra, verso la sua auto”. E’ domenica 10 novembre. Tutto si svolge in zona Eur. Sono le ore 18.22.