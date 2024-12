Andrea Iannone evita il red carpet, ma non lascia sola Elodie alla sua serata milanese: eccoli insieme durante l'evento per 'Mufasa'

Il pilota 35enne accanto alla fidanzata 34enne: la supporta incondizionatamente

Andrea Iannone desidera che tutti i riflettori siano su di lei. Il pilota evita il red carpet, ma non lascia sola Elodie alla sua serata milanese. I due vanno insieme alla serata evento per Mufasa: Il Re Leone, attesissimo prequel del famoso film Disney degli anni ’90. Lei sfila davanti ai fotografi da sola: la cantante 34enne è una vera regina col suo look. Poi, ‘dietro le quinte’ sta col fidanzato 35enne a ridere insieme ad altri intimi davanti a un flut di champagne.

Elodie e Marco Mengoni sono alcune delle voci italiane della pellicola, doppiano Sarabi e Simba. L’ex volto di Amici per l’occasione sfoggia un tubino midi in pelle drappeggiato e con spacco laterale abbellito da un coprispalle di pelliccia ecologica in tinta. Porta anche una spilla a forma di croce, ai piedi pumps color panna di Jimmy Choo. Il volto è radioso, illuminato da gioielli di Tiffany&Co. Ha I capelli sciolti e lisci, il make-up mette in risalto i suoi occhioni.

Elodie brilla, orgogliosa del suo percorso. I fotografi scattano all’impazzata. Lei subito dopo corre da Andrea, con cui sta insieme da poco più due anni: hanno ufficializzato la storia d’amore a ottobre del 2022. “Con Elodie e la mia moto sono l’uomo più felice del mondo”, aveva detto il centauro a La Repubblica nell’autunno del 2023, è proprio così. Complici, amanti e soprattutto amici. Sono appassionati e legati sempre di più