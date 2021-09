Andrea Iannone tira una stoccata alla De Lellis: 'Con Giulia non è stata vera relazione, ma con Belen...'

Andrea Iannone, da sabato 16 ottobre in pista a Ballando con le stelle, fortemente voluto da Milly Carlucci, padrona di casa dello show di Rai Uno, nel cast del programma, sulle pagine di Chi tira una stoccata all’ex Giulia De Lellis. Parlando dei legami sentimentali avuti in passato sottolinea: “Con Giulia non è stata una vera relazione, con Belen sì”. Il pilota 32enne non si fa problemi e sminuisce il rapporto avuto con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne 25enne, con cui è finita a marzo 2020. I due erano usciti allo scoperto con la loro love story a giugno 2019.

Iannone, quando gli si domanda dei suoi legami finiti sui rotocalchi rosa, sottolinea senza peli sulla lingua: “Sono solo due le donne famose, la maggior parte non erano conosciute. E poi parlerei di relazione solo con Belen, con Giulia sono stati 5, 6 mesi”.

Serafico, aggiunge: “Del gossip ho capito che capisce quello che vuole capire, è come quando dici a una persona la verità, ma lei crede solo a quello che vuole credere”.

Lo sportivo, ora lontano dalle piste perché squalificato per doping, ritiene che solo quella con Belen Rodriguez sia stata una relazione ‘vera’: il fidanzamento con la showgirl argentina 37enne è durato quasi tre anni, iniziato nel 2015, si è definitivamente concluso nel 2018.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/9/2021.