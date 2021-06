Andrea Mainardi papà bis: la moglie Anna è incinta

Andrea Mainardi sarà papà bis: la moglie Anna Tripoli è incinta. Lo chef 37enne, ex concorrente del GF Vip nel 2018, padre di Michelle, nata 13 anni fa dal suo primo matrimonio, ha una seconda cicogna in arrivo: l’annuncio della sua dolce metà, con cui è andato a nozze il 12 ottobre 2019, è emozionante. La 37enne, bellissima col pancione, sul social svela anche il sesso del bebè: un maschietto.

Anna diventerà mamma per la prima volta. La sua gioia per l’arrivo del bebè è irrefrenabile. Condivide con i follower uno scatto realizzato da Nicolò Brunelli in cui Mainardi le bacia il ventre arrotondato. “La felicità come l’ho sempre immaginata da piccola è tutta in questa fotografia”, scrive.

“Quando sei bambina pensi a come sarà questo momento.. Te lo disegni nella testa e man mano che cresci prende forma, prende vita fino a quando un bel giorno ti scatti una foto, realizzi che ci sei quasi e finalmente lo vedi - continua Anna - Per me è arrivato questo momento ed è tutto qui da vivere....(con qualche anno di ritardo sulla tabella di marcia…con tanti cambi di rotta e tanti tanti tanti incidenti di percorso) ...So di essere nel posto dove sognavo di arrivare da bambina, tra le braccia di mio marito e con il cuore che scoppia d’amore per il nostro bimbo”.

E conclude rivolgendosi a chi legge: “Qualsiasi sia la vostra immagine di felicità, godetevi ogni singolo istante perché non c’è cosa più bella che piangere di gioia".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/6/2021.