Andrea Zenga: 'Non mi manca un padre, i genitori sono chi ti cresce’

Andrea Zenga non ha sostanzialmente rapporti con il padre Walter. Il ragazzo, attualmente nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’, lo ha raccontato negli ultimi giorni ai coinquilini. Due di questi però, ovvero Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, sono apparsi volerlo convincere del fatto che un bambino deve aver per forza un padre e una madre per crescere bene. Concetto che Zenga, avendo esperienza diretta sulla questione, ha rispedito al mittente, affermando che i genitori sono le persone che ti crescono e non chi ti ha dato il corredo genetico.

Parlando con il calabrese ed il pugliese, Andrea ha risposto: “Ho un concetto un po’ diverso. Io di lui (il padre Walter, ndr) non ho niente e i genitori sono le persone che ti crescono […] Ma voi parlate di famiglie del Mulino Bianco, mica è sempre così”.

Non è vero che durante la crescita ha avuto una qualche mancanza. “Non è vero, non mi è mancato proprio nulla, ho avuto tutto l’amore che mi serviva. Poi non ho avuto mai un padre quindi non mi può mancare. Ci sono milioni di cose peggiori credetemi”, ha aggiunto il 27enne.

Scritto da: la Redazione il 8/1/2021.