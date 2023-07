Il corsetto strettissimo, lo shopping per le scarpe col tacco: Andreas Muller svela il dietro le quinte per diventare Drag Queen

Il 27enne, compagno di Veronica Peparini, racconta con un video la sua trasformazione per la tv

L’ex vincitore di Amici è arrivato solo secondo a Non sono una signora, ma si è divertito moltissimo

E’ arrivato secondo a Non sono una signora, il programma condotto da Alba Parietti che si è concluso giovedì scorso su Rai Due, battuto nella finalissima da The Nancies, alias il duo comico Gigi e Ross. Andreas Muller nei panni di She Funk ha incantato tutti, giudici e telespettatori. Il ballerino e coreografo sul social ripercorre con un breve filmato la sua trasformazione. L'ex vincitore di Amici svela il dietro le quinte per diventare una splendida Drag Queen: dal corpetto strettissimo che ha dovuto indossare alle scarpe col tacco, comprate durante un curiosissimo shopping.

Il 27enne, compagno di Veronica Peparini, 52 anni, ex professoressa del talent di Maria De Filippi, si è divertito moltissimo a mettere su il suo eccentrico personaggio, creato ad hoc per lo show. Ha dovuto indossare protesi per rendere ancora più evidente e marcato il suo sedere, mettere un corpetto con lacci che gli sottolineasse maggiormente il punto vita e molti altri accessori.

Andreas ha dovuto portare ai piedi stiletti con tacco vertiginoso, imparare a camminarci e a ballarci senza cadere. Lui, solitamente macho e fascinoso, ha dovuto tirare fuori un sex appeal tutto al femminile per muoversi adeguatamente da Drag Queen, ancheggiando a dovere i fianchi, sinoso come non mai.

A Roma, in un negozio, prova le scarpe adatte al ruolo

“Ciao ragazzi, siamo a Roma, oggi sto andando un un negozio molto conosciuto a Roma per i tacchi. E vado a provare dei tacchi nuovi per ballare”, dice Muller nella clip. Si fa vedere in auto insieme alla sua Veronica, che sorride entusiasta. “Con quei bei piedi piatti…!”, replica ironica la Peparini.

Nello shop il danzatore prova vari modelli di scarpe. “Devo dire che ti donano proprio, poi le metti su tutto”, commenta ancora la compagna scherzosa.

Andreas infine si fa vedere con le scarpe scelte . “Fine prove, ci vediamo a Milano e spacchiamo tutto”, commenta. In tv ha in effetti fatto faville. La sua esibizione è stata da appausi, tanto da fargli sfiorare la vittoria.